İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların kıyasıya yarıştığı 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Program Ümraniye Belediyesi mehteran takımı gösterisinin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin kaşık gösterisiyle devam etti. 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali kazananları, Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar ile belirlendi. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmada dereceye girenlere Başkan Hasan Can tarafından ödülleri takdim edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN BU KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ DEVAM ETTİRMESİ GEREKİR”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ümraniye Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

4 kategoride 23 takımın yarıştığını belirten Başkan Hasan Can, “İnanıyorum ki, her takım birbirinden güzel oynadı. Çünkü sizler oynadığınız oyunları yaşayarak oynuyorsunuz. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu yarışmaya katılmanız dahi sizin bir başarınızdır. Çocuklarını bu tür yarışmaya yönlendiren velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu kültürel değerlerimizi devam ettirmesi gerekir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Hasan Can ve tüm protokol tarafından dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

(FOTOĞRAF)