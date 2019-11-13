banner314

banner325

Son Dakika

3’üncü Karagöz Festivali başlıyor

Karagöz Derneği tarafından İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor. 30 Kasım’a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek festival İstanbul’un 5 ilçesinde çocuklar...

KÜLTÜR-SANAT 13.11.2019, 14:12
3’üncü Karagöz Festivali başlıyor
Karagöz Derneği tarafından İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor. 30 Kasım’a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek festival İstanbul’un 5 ilçesinde çocuklar ve gençlerle buluşacak.

3’üncü İstanbul Karagöz Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile 14-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival öncesinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde tanıtım toplantısı yapılarak festivale ilişkin bilgi verildi.

Festival ile UNESCO tarafından ‘somut olmayan kültürel mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefleniyor. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklara özel açılış yarın Sultanbeyli Belediyesi İstanbulensis Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

18 Kasım Pazartesi günü ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan törenle, festival ödülleri sahiplerini bulacak.

Karagöz Festivali’nin merkez etkinlikleri İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Seyirciler Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sanatta etkinlikleri takip edebilecek.

KARAGÖZ’ÜN UNESCO’YA KABULÜNÜN 10’UNCU YILI

Karagöz sanatının çıtasının yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, her geçen yıl festivalin içeriğinin genişlediğini söyledi. Ergün, Karagöz 2009 yılında UNESCO tarafından sadece bizim değil artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tescil edilmiş sanat olarak ilan edildi. Bu sene Karagöz’ün UNESCO’ya kabulünün 10’uncu yılı oluyor. 10’uncu yıl kapsamında da festivali gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

ETKİNLİKLER 5 İLÇEDE YAPILACAK

Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçılarıyla gerçekleştireceklerini söyleyen Ergün, “Çok önemli paydaşlarımız var. İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde, festivali Beyoğlu Belediyesi ile yapıyoruz. Sadece ismi İstanbul olan bir festivalin tek bir ilçede gerçekleşmesinin doğru olmadığını düşündüğümüz için imkanlar çerçevesinde olabildiğince fazla ilçede seyirciyle buluşacağız. Sultanbeyli, Ümraniye, Esenler, Beykoz ve Üsküdar’da seyirciyle bir araya geleceğiz. Osmanlı’dan günümüze gelen eski oyunlar vardır. Bu oyunları da Yapı Kredi Kültür Sanat gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“ARKADA TEK KİŞİLİK DEV TİYATRO VAR”

“Artık üniversite mezunu olmayan Karagöz sanatçısı yok” diyen Ergün, “Sanatçılar da kendi çıtasını yükselttiği için Karagöz sanatının çıtası da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Müzik, yeni metinler ve oyunculuk anlamında gelişmeler var. Tüm karakterleri tek bir kişi seslendiriyor, oynatıyor. Arkada tek kişilik dev tiyatro var. Sanatçılar ne kadar donanımlı hale gelirse seyircide karşılığı da o kadar fazla oluyor. Seyirciden geri dönüşlere göre oyunları revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARAGÖZ EĞİTİM ARACIYDI”

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka da, “Karagöz sadece bir zamanların Ramazan eğlencelerinde, düğünlerde, derneklerde olan bir eğlence aracı değil aynı zamanda eğitim aracıydı. Daha da önemlisi kültürel mirası nesilden nesile bir ansiklopedi gibi aktaran taşıma aracıydı. Zaten bu nedenle somut olmaya kültürel mirasın bir parçası kabul ediliyor. Karagöz’ü, bütün değerlerin neredeyse unutulmak üzere olduğu günümüzde çok önemli bir kültürel nakil aracı olarak düşünüyorum. Bu neden yapılan çalışmaları çok değerli buluyorum.18 Kasım’daki ödül törenine ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6