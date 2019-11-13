3’üncü Karagöz Festivali başlıyor

Karagöz Derneği tarafından İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor. 30 Kasım’a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek festival İstanbul’un 5 ilçesinde çocuklar ve gençlerle buluşacak.

3’üncü İstanbul Karagöz Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile 14-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival öncesinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde tanıtım toplantısı yapılarak festivale ilişkin bilgi verildi.

Festival ile UNESCO tarafından ‘somut olmayan kültürel mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefleniyor. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklara özel açılış yarın Sultanbeyli Belediyesi İstanbulensis Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

18 Kasım Pazartesi günü ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan törenle, festival ödülleri sahiplerini bulacak.

Karagöz Festivali’nin merkez etkinlikleri İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Seyirciler Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sanatta etkinlikleri takip edebilecek.

KARAGÖZ’ÜN UNESCO’YA KABULÜNÜN 10’UNCU YILI

Karagöz sanatının çıtasının yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, her geçen yıl festivalin içeriğinin genişlediğini söyledi. Ergün, Karagöz 2009 yılında UNESCO tarafından sadece bizim değil artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tescil edilmiş sanat olarak ilan edildi. Bu sene Karagöz’ün UNESCO’ya kabulünün 10’uncu yılı oluyor. 10’uncu yıl kapsamında da festivali gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

ETKİNLİKLER 5 İLÇEDE YAPILACAK

Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçılarıyla gerçekleştireceklerini söyleyen Ergün, “Çok önemli paydaşlarımız var. İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde, festivali Beyoğlu Belediyesi ile yapıyoruz. Sadece ismi İstanbul olan bir festivalin tek bir ilçede gerçekleşmesinin doğru olmadığını düşündüğümüz için imkanlar çerçevesinde olabildiğince fazla ilçede seyirciyle buluşacağız. Sultanbeyli, Ümraniye, Esenler, Beykoz ve Üsküdar’da seyirciyle bir araya geleceğiz. Osmanlı’dan günümüze gelen eski oyunlar vardır. Bu oyunları da Yapı Kredi Kültür Sanat gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“ARKADA TEK KİŞİLİK DEV TİYATRO VAR”

“Artık üniversite mezunu olmayan Karagöz sanatçısı yok” diyen Ergün, “Sanatçılar da kendi çıtasını yükselttiği için Karagöz sanatının çıtası da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Müzik, yeni metinler ve oyunculuk anlamında gelişmeler var. Tüm karakterleri tek bir kişi seslendiriyor, oynatıyor. Arkada tek kişilik dev tiyatro var. Sanatçılar ne kadar donanımlı hale gelirse seyircide karşılığı da o kadar fazla oluyor. Seyirciden geri dönüşlere göre oyunları revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARAGÖZ EĞİTİM ARACIYDI”

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka da, “Karagöz sadece bir zamanların Ramazan eğlencelerinde, düğünlerde, derneklerde olan bir eğlence aracı değil aynı zamanda eğitim aracıydı. Daha da önemlisi kültürel mirası nesilden nesile bir ansiklopedi gibi aktaran taşıma aracıydı. Zaten bu nedenle somut olmaya kültürel mirasın bir parçası kabul ediliyor. Karagöz’ü, bütün değerlerin neredeyse unutulmak üzere olduğu günümüzde çok önemli bir kültürel nakil aracı olarak düşünüyorum. Bu neden yapılan çalışmaları çok değerli buluyorum.18 Kasım’daki ödül törenine ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyoruz” dedi.