ESKİŞEHİR,() - AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' yarın Eskişehir'de açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışı yarın saat 18.00'de yapılacak. Aydın Doğan Vakfı tarafından 33 yıldır düzenlenen ve dünya karikatürünü evrensel bir boyutta ele alan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na bu yıl 68 ülkeden 752 sanatçı 2 bin 521 karikatürle katıldı.

33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, ödül töreninin ardından Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi, Adana 75'inci Yıl Sanat Galerisi ve Galeri Işık Teşvikiye'de ziyarete açıldı. Sergi, şimdi de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Eskişehir'deki sergi, 12 Mart'a kadar izleyicilere açık tutulacak.

Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve bu yıl ilk defa 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Emrah Arıkan'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak.

Yarışmada Başarı Ödülü kazananlar arasında, Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), 'Feggo' Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya) yer alıyor.



