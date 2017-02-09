Orhan SENCER–Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () - 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın eserleri Galeri Işık Teşvikiye’de

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı: "Bu çizgileri hepimiz uzun yıllar hatırlayacağız. Genç karikatürcüleri eserlerini yollamaya davet ediyorum”

Üçüncülük ödülünün sahibi karikatürist Doğan Arslan: “Bu organizasyonu Türkiye için çok özel görüyorum”

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri, 23 Şubat’a kadar Galeri Işık Teşvikiye’de sergilenecek.

Otoritelerce “Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması” olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yapan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sergisi Galeri Işık Teşvikiye’de açıldı. 23 Şubat tarihine kadar sanatseverlere açık olacak sergide, yarışmanın birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi ‘Cau’ Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya’ kategorisinde verilen Özel Ödül’ün sahibi Emrah Arıkan’ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra "Başarı Ödülü" alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alıyor.

“BU ÇİZGİLERİ HEPİMİZ UZUN YILLAR HATIRLAYACAĞIZ”

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 30 seneyi aşmasının, bir numaralı başarı faktörü olduğunu ifade ederek, “Bir şeyi sürdürülebilir yapmak, ona inanmak çok önemli. Biz dünyadaki bütün karikatürcülerin, bütün çizerlerin kendilerini ifade etme platformuyuz. Bu da çok önemli. Bütün dünya saygı duyuyor. 7 bin 500 çizerle iletişim halindeyiz. Bize çizgilerini yolluyorlar. Mesela birinci olan İtalyan Marco De Angelis, 1980’lerde birincilik ödülü almış. Bir daha hiç ödül alamamış. Buraya geldiğinde bana dedi ki, ‘Ben ısrarla 27 senedir karikatür yollamaya devam ediyorum ve sonunda bir birincilik daha aldım.’ Yani bu kadar güveniyorlar bu yarışmaya. Bence bu hem ülkemiz, hem de dünyada temsil edilmemiz adına çok güzel bir şey. Yaratıcılığı teşvik ediyor, düşünmeyi teşvik ediyor, insanları düşündürüyor. Çok önemli mesajlar veriyor. Özet bir şekilde mesaj veriyor. Kelimelere ihtiyaç yok, bir bakıyorsunuz ve olayı kavrıyorsunuz. Bu çizgileri hepimiz uzun yıllar hatırlayacağız” diye konuştu.

“GENÇ KARİKATÜRCÜLERİ ESERLERİNİ YOLLAMAYA DAVET EDİYORUM”

Türk karikatürcülerin yarışmanın belkemiği olduğunu vurgulayan Fetvacı, genç karikatüristlere de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Biz Türk karikatürcülere çok birincilik verdik. Türk karikatürcülerin çizgileri çok kuvvetli. Gençleri, güzel sanatlar fakülteleri öğrencilerini, karikatüre ilgi duyan bütün gençleri, eserlerini yollamaya davet ediyorum. Bu sene İstanbul’da güzel sanatlar fakülteleriyle başlattığımız bir çalışma oldu. Onların espri içeren eserlerini sergiledik. Ödül alan çizerlerimizle de tanıştırdık. Hepsini yarışmaya katılmaya bekliyorum. Çok önemli çizerlerimiz, çok güzel çizgiler var. Jürimizde de çok önemli Türk çizerler var. Bunlar yarışmanın belkemiği.”

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KARİKATÜRİST DOĞAN ARSLAN: “BU ORGANİZASYONU TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖZEL GÖRÜYORUM”

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazanan karikatürist Doğan Arslan ise, organizasyonu Türkiye için çok önemli gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Aydın Doğan Vakfı ile uzun yıllar ilişkim var. Lise yıllarımdan beri bu karikatür yarışmasına girdim. Çok amatör olduğumuz için o zamanlar herhangi bir varlık gösteremedim. Bu tür yarışmaları takip ederek, profesyonel sanatçıların çalışmalarından faydalanarak kendimize bir tarz, üslup oluşturduk. 33 sene kültür sanat alanında bir vakfın bıkmadan usanmadan bu kadar çok maddi ve manevi katkı sağladığı bir organizasyon yok. O yüzden bu organizasyonu Türkiye için çok özel görüyorum. 33 sene bıkmadan usanmadan en üstten en alta kadar çalışanlara, bu alanda özel çalışmalar ürettikleri ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum.”

“ÇAĞDAŞLAŞMAYI ARZU ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE DEĞİL DE, GÜNÜMÜZDEKİ VAR OLAN DURUMUYLA İFADE ETMEK İSTEDİM”

Doğan Arslan, üçüncülük kazandığı karikatürünü ise şu cümlelerle anlattı:

“Karikatürümde iki önemli sembol var. Biri beyaz gömlek üzerine kravat ve kravatın en son kısmı kılıca dönmüş. O kılıcın alt kısmından kan damlıyor. Kravat burada moderniteyi, çağdaşlaşmayı gösteriyor. Fakat bu çalışmada kravatın kılıçla entegre olduğunu görüyoruz. Kılıç da modernitenin tersi aslında. Kılıç, savaştır, vahşiliktir, öldürmedir, kaostur. Buradaki esprisi, modernitenin tam istediğimiz kalıplarda olmaması. Kravatın kılıçla bir araya gelmemesi gerekir esasında. Buna kara mizah durumu var burada. Çağdaşlaşmayı arzu ettiğimiz şekilde değil de, günümüzdeki var olan durumuyla ifade etmek istedim.”

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın karikatürleri daha önce Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadiköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi ve Adana 75. Yıl Sanat Galerisi’nde de sergilenmişti.

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