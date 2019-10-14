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32 farklı macerasıyla ‘Hunililer’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde
Yiğit Özgür’ün efsane karikatürü, ‘Hunililer’, 15 Ekim Salı günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu, Emre Özbay’ın yazdığı ‘Hunililer’, 32 farklı...
KÜLTÜR-SANAT 14.10.2019, 11:23
Yiğit Özgür’ün efsane karikatürü, ‘Hunililer’, 15 Ekim Salı günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu, Emre Özbay’ın yazdığı ‘Hunililer’, 32 farklı maceradan oluşan sürreal bir kaos olmakla beraber aynı zamanda izleyenin de dahil olmaktan kendini alamadığı, tiyatro seyircisini doya doya güldüren gerçek üstü bir eğlence. Kostüm ve sahne tasarımını Naz Erayda’nın yaptığı oyunun müzikleri Serdar Ataşer’in ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’in imzasını taşıyor.
Biletler Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinden ve Biletix’ten satın alınabilecek.
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|10
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|10
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|6
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|-2
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|P
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|8
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|4. Leicester City
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|14
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|9
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|9
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|8
|18
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|8
|16
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|8
|15
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|12
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|11
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|8
|9
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|8
|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|8
|2