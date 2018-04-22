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'3 Tenor' büyüledi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi. '3 Tenor' adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol...

'3 Tenor' büyüledi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi.
'3 Tenor' adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde  hayranlarıyla buluştu. Repertuvarlarında klasik opera eserleri, napolitenler, müzikaller ve türkülere varan zenginliği barındıran 3 Tenor Grubu, konserde Solamente Una Vez, Manha De Carnaval, La Spagnola, Dicitencello Vuie, Torna A Surrient, Marecchiare, O Sole Mio, Mazi Kalbimde Yara, Kalbe Dolan O İlk Bakış, İntizar gibi eserleri seslendirdi.
Kaliteli müziklerinin yanısıra sempatik tavırlarıyla de izleyicinin beğenisini kazanan üçlü, sahnede büyük sempati topladı. Ünlü eserlere hayat veren tenorlar, sahne performansları ile de göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardında üçlü, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

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