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"3 Adam”dan film projesi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () “3 Adam” adlı talk show programının sunucularından Oğuzhan Koç, hayranlarına film müjdesi verdi. Ümraniye'deki Akyaka Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Oğuzhan Koç,...

"3 Adam”dan film projesi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () “3 Adam” adlı talk show programının sunucularından Oğuzhan Koç, hayranlarına film müjdesi verdi.
Ümraniye'deki Akyaka Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Oğuzhan Koç, “3 Adam” olarak Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte film çekeceklerini açıkladı. Filmin senaryosunu da kendilerinin yazacağını belirten Koç, “3 Adam’dan yeni bir film geliyor. Şu an Eser ve İbrahim ile birlikte senaryosunu yazıyoruz. Çok kısa bir zamanda çekimlerine başlayacağız. Bu sefer her şeyi kendi aramızda yapmayı planlıyoruz. Yani hem yazacağız, hem oynayacağız, hem de filmi çekeceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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