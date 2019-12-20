Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıran 2’nci İstanbul Art Show sanat fuarı kapılarını açtı.





‘Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat’ temasıyla, TG Expo tarafından düzenlenen fuar, 22 Aralık'a kadar İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Birbirinden renkli ve farklı performanslara da ev sahipliği yapacak olan fuarda son dönemin en çok tartışılan kavramı ‘post-truth’un sanatı nasıl dönüştürdüğü ele alınacak.





ERBİL’DEN FUARA ÖZEL TABLO





İstanbul Art Show için özel olarak hazırlanan yapıtlar arasında Ressam Devrim Erbil'in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki tablosu dün akşam düzenlenen müzayedede satıldı. Ayrıca, fuar boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.





“HER SANAT ETKİNLİĞİNE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”





Altınbaş Üniversitesi’nin de destek verdiği fuara ilişkin konuşan Dr. Fatoş Altınbaş, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak her sanat etkinliğine destek vermeye çalıştıklarını, sanata gönül verdiklerini söyledi. Çok değerli ve kıymetli sanatçıların ve etkinliklerin bir araya geldiğini aktaran Dr. Altınbaş, “Aynı zamanda entelektüel düşünürlerin ve akademisyenlerin bir araya geleceği söyleşiler olacak. Fuarın onur konuğu sayılan Prof. Devrim Erbil’in kıymetli bir tablosu da yer alıyor. Tablo 40 parçaya bölünmüş ve müzayedeyle her parça ayrı ayrı satılacak. Fuarın efsane parçası o diyebilirim” dedi.





“ALGI GERÇEKLİĞİN ÖTESİNE GEÇTİ”





Günümüzde algının gerçekliğin ötesine geçtiğini belirten Dr. Altınbaş, “Gerçeklik değerini yitirdi. Özellikle hızlı enformasyon teknolojileri çağında yaşarken algılar daha önemli hale geldi. Bu algısal bakış gerçekliğin önüne geçmişken çağdaş sanatta da neyin sanat olduğu ve neyin sanat olmadığıyla ilgili bir tartışma devam ediyor. Fuar boyunca yapacağımız söyleşiler ve konuşmalarda ‘post-turth’ çağında gerçeğin ne olduğunu ve çağdaş sanatın neleri kapsadığını, nelerin sanat eseri olarak görülebileceğini, nelerin de sanat eseriymiş gibi algı yaratabileceğini tartışıyor olacağız” diye konuştu.





PROF. ERBİL: HER PARÇA ANLAM TAŞIYOR





İstanbul Art Show için 40 parçalık özel bir eser hazırlayan ve danışma kurulunda da yer alan Ressam Devrim Erbil ise, “Belki bu tablo dünyada ve Türkiye’de yapılan bir ilk. 40 parçadan oluşuyor, her bir parça 50 santimlik boyutlarda birer kare. Resim, bir bütünün parçalanması ama her parçanın da bir anlam taşıması üzerine kuruldu. Resmi Yalın Alpay ile geliştirdik. Sanatın insanlar için barışı, sevgiyi, yaşam sevincini veren bir yanını dile getirmeye çalışıyorum. O yüzden fuarları gördükçe içim ısınıyor. Sanatın daha çok yaşama girmesinden yanayım” ifadelerini kullandı.





“MODERNİZMİN EROZYONA UĞRAMASI SANATTA CİDDİ KIRILMA YARATTI”





İstanbul Art Show'un Sanat Direktörü Yalın Alpay da fuarın temasına ilişkin, "Modernizmin artık 1960'lardan sonra yavaş yavaş erozyona uğraması ve 1980'lerde ciddi bir şekilde kırılması, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı nasıl etkiliyorsa, sanatta da ciddi bir kırılma yarattı. Biz buna modern sanatın ardından gelen çağdaş sanat diyoruz” dedi.





Post-truth kavramının siyasi hayatın yanı sıra resim sanatına oldukça etki ettiğini vurgulayan Alpay, “Bu anlamda bu yıl fuarda bu konuyu konuşulabilir kılmak istedik. Çünkü fuarlar sadece şeffaf bir sanat pazarı değil. Aynı zamanda konuşmaların yapıldığı, sanatçıların birbirini tanıdığı, küratörlerin, yazarların yani sanat dünyasının tüm aktörlerinin bir araya geldiği birbiriyle sıkı bir fikir alışverişinde b ulunabildikleri bir program” diye konuştu.





DEDE: SAMİMİ OLMAYAN SANAT İLGİMİ ÇEKMİYOR





Fuarın ‘post-truth’ odasını hazırlayan sanatçı Mercan Dede ise kendisini bir ışık Prof. Devrim Erbil'i ise bir güneş olarak tanımlayarak, Erbil'e bir ney hediye etti.





Sanatın geniş kitlelere yayılması konusunda hassas olduğunu söyleyen Dede, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Hayatta ve sanatta samimiyete önem verdiğini aktaran Dede, "Samimi olmayan bir sanat benim çok ilgimi çekmiyor. Çünkü zeki insanlar çalışarak, işin formülünü öğrenerek, belli modaları, trendleri takip ederek bir şeyler yaratabilirler. Ama gönülden gelen şey sizi gönülden çarpabilir. Bu resim için de müzik için de böyledir. O yüzden hayatta samimi olarak da, bunun hayata doğal yansımasına inanan bir insanım. Bu noktada da hakikatin askıda olduğu bir dönem beni çok çekiyor” ifadelerini kullandı.





İSTANBUL ART SHOW HAKKINDA





İstanbul Art Show'un danışma kurulunda, Prof. Devrim Erbil'in yanı sıra Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor.





Seçici kurulunda ise Fransız resim eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi Direktörü Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan ve sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor.





Fuar süresince gerçekleştirilecek ‘Art Talks-Sanat Sohbetleri’ etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılacak.





Canlı performanslar, atölyeler, seminerler ve enstalasyon çalışmalarının sergileneceği, aynı zamanda Melda ve Serkan Aygın'ın seçkin sanat koleksiyonunun da yer alacağı fuarda, Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni de yapılacak.