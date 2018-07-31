25 yıldır topladığı eski eşyaları iş yerinde sergiliyor

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde meyve komisyonculuğu yapan Seydi Üstündağ (60), 25 yıldır topladığı eski eşyalarla 1000 parçalık koleksiyonun sahibi oldu. Müzik ve tarım aletlerinin yanında silah, para, telefon, mutfak ve süs eşyalarından oluşan eserleri iş yerinde sergileyen Üstündağ, "Bu dükkanda eşyalarımla inanılmaz derecede mutluyum" dedi.

Dinar merkezinde meyve komisyonculuğu yapan Seydi Üstündağ, 1993 yılında eski müzik ve tarım aletlerini toplamaya başladı. Ailesi ve arkadaşlarının atacağı eşyaları alarak başladığı hobisinde diğer eski eşyaları da biriktiren Seydi Üstündağ, 25 yılda bazılarını satın aldığı müzik ve tarım aletlerinin yanında silah, para, telefon, mutfak ve süs eşyalarından oluşan yaklaşık 1000 parçalık eserin sahibi oldu. Topladığı eski eşyaları kent merkezindeki iş yerinde sergileyen Seydi Üstündağ, bazılarını da bodrum katta sakladı.

'100 YILLIK EŞYALAR VAR'

Bu işe ilk olarak müzik ve tarım aletleri toplayarak başladığını söyleyen Seydi Üstündağ, "Bu merakın parayla pulla alakası yok, zevk için yapıyorum. Yani bu işi para için yapmıyorum. 1993 yılında başladım ve 25 yıldır da sürdürüyorum. 45, 50, 60 ve 100 yıllık eşyalarım var. Hedefim koleksiyoncu olmak. Ölünceye kadar da bu işi yapmayı düşünüyorum. Bu gördüğünüz eşyalar binden fazla. Bu kadar eski eşyayı toparlamak kolay bir şey değil ama ben seve seve ve zevk alarak yapıyorum. Arkadaşlarımdan, eskicilerden, akrabalarımdan, evlerinde atalarından kalan eski eşyaları atmamalarını, bana vermelerini rica ediyorum. Onlar da veriyor. Eşten, dosttan toparladığım eşyaları özenle temizleyerek dükkanıma yerleştiriyorum" dedi.

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLU OLUYORUM'

Topladığı eşyaların kendisi için manevi değerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Seydi Üstündağ, "Bütün malzemelerin bende ayrı ayrı manevi değeri var. Bu dükkanda eşyalarımla inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederim, herkes kendisine bir hobi belirleyerek mutlu olabilir" diye konuştu.



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