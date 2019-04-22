23 Nisan Maltepe’de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, () – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Maltepe’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Maltepe Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi. Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklar yüz boyama, deney, tasarım ve oyun hamuru gibi birçok stanttaki aktivitelere katıldı. Etkinlikte pamuk şeker ve patlamış mısır yiyen çocuklar bayramlarının tadını çıkardı. Dans, jonglör ve sihirbaz gösterileri, tiyatro, çocuk korosu ve yarışmaların düzenlendiği etkinlik çocuklardan tam not aldı.

ÇOCUKLAR 23 NİSAN ŞENLİĞİ’NDE DOYASIYA EĞLENDİ

Etkinlik alanında eğlenen çocuklardan Dilara Çambel, “Pamuk şeker ve patlamış mısır yedim. Günüm güzel geçiyor” dedi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Tarık Sarıcı, “Bugün arkadaşlarımla oynadım, tiyatro izledim ve pamuk şeker yedim” ifadelerini kullandı.

“OYUN OYNADIK, EĞLENDİK, ÇOK MUTLUYUZ”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan 11 yaşındaki Çisem Nur Arslan, “Pamuk şeker yedim, adımı yazdırdım ve kumlu boya yaptım. Bu etkinlikler önceden olmuyordu şimdi olması çok güzel” dedi. Etkinlikte beraber oyun oynayan Nisa Deliktaş ve Tuğba Açıkalın ise, “Oyun oynadık, yemek yedik, koştuk, eğlendik, gösteri izledik hatta orada top bile çevirdik. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)