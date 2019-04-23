23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, () - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99'uncu yıl dönümü, Başakşehir’de coşku ve sevinçle kutlandı.

Bahçeşehir Tören Alanı’nda ilçe protokolünün Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan kutlamalar, Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu’ndaki törenle devam etti. Okuldaki törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kortoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Okul Müdürü Zeki Börcekli, öğrenciler, aileler ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

“ÇOCUK BAYRAMI OLAN TEK ÜLKEYİZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “23 Nisan, tarihimizin en önemli ve anlamlı günlerinden biridir. Bugün Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğinin temsilcisi yüce meclisimizin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olarak tarihe geçmiştir.” dedi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları, şiir, koro, mehter ve dans gösterilerini sergiledikleri program, ilçe genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

7’DEN 70'E BİNLERCE KİŞİ ŞENLİK ALANINDA

Kutlamalar kapsamında Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te de eş zamanlı olarak 23 Nisan şenlikleri düzenlendi. Çocuklar, şişme oyun parkurlarındaki palyaçolarla eğlenirken büyükler de güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlara patlamış mısır, pamuk şeker ve çay ikram edilen etkinliklerde gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

“23 NİSAN BAĞIMSIZLIK TARİHİMİZDİR"

Her iki şenlik alanında vatandaşlara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tüm Başakşehirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, “Hep beraber güldüğümüz, eğlendiğimiz muhteşem bir bayram. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şenliklere eşi Kübra Kartoğlu ve çocukları ile katılan Başkan Kartoğlu, “Sıfır Atık” projesinin maskotları Başakgiller’le beraber yaptığı konuşmada, “23 Nisan; milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ülkemizi düşmanlardan kurtarıp, bağımsız meclisimizi kurduğumuz günün tarihidir. Bizler, Başakşehir Belediyesi olarak bu güzel bayramda doyasıya eğlenmeniz için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

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