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23 Nisan Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak. Ataşehir Belediyesi’nin...

23 Nisan Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için hazırladığı etkinliklerde çocuklar kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek bir arada olmanın sevincini hep birlikte yaşayacak.

23 Nisan Salı günü Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi’nde 13.00-17.00 saatleri arasında başlayacak Çocuk Bayramı etkinliklerinde; Ataşehir Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu ile Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu sahne alacak. Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi’nin yanında bulunan Deniz Gezmiş Parkı’nda ise çocuklar için birbirinden farklı, eğitici ve eğlenceli atölyeler düzenlenecek.

4-12 yaş arası çocuklar için olan bu atölyeler arasında; tohum atölyesi, pilates atölyesi, resim atölyesi, kitaplığımızı süslüyoruz atölyesi, biblo yapımı atölyesi, çocuk hakları atölyesi ve çocuk yogası, Türkiye Sakatlar Derneği ile empati atölyesi, Vatan Okulları ile kumaş çanta baskı ve boyama atölyesi, aktif felsefe ile erdemler atölyesi, drama atölyesi, satranç atölyesi ve izcilik atölyesi çalışmaları bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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