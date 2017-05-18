23. Bedia Muvahhid Ödülü Zeynep Göktay Dilbaz’ın

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 33. Genç Günler kapsamında birlikte hazırladığı 23. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Zeynep Göktay Dilbaz’a verildi.

Uğurtan Atakan yönetiminde dün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Özgür Kaymak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve sanatçılar Handan Uran Ertuğrul, Metin Çoban, Zihni Göktay katıldı. Ödüle daha önce layık görülmüş Senan Kara ve Ayşecan Tatari, Zeynep Göktay Dilbaz’a ödülünü takdim etti. Törende ayrıca Muhsin Ertuğrul’un eşi, ilk kadın tiyatroculardan Handan Uran Ertuğrul’a plaket verildi.

Törenin sonunda yaylı tamburda Mehmet Avdan, gitarda Emrah Can Yaylı’nın yer aldığı bir dinleti gerçekleştirildi.

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