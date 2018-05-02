21 ilden 104 koro Maltepe’de buluşuyor

MALTEPE Belediyesi 6’ncı Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 ilden 104 koronun katılacağı festivalde, zihinsel engelli çocukların oluşturduğu "Erik Ağacında Narız Biz Korosu", dünyaca ünlü besteci Beethoven’in, “9. Senfoni”sini piyano eşliğinde seslendirecek.

6’ıncı SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 3-6 Mayıs tarihlerinde, 21 ilden 104 koronun katılımıyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 1976-1980 yılları arasında yaptığı çalışmalarla “TRT Çocuk Koroları”nın kurulmasına ve gelişmesine öncülük eden Saip Egüz’ün onur konuğu olarak kabul edildiği ve SANSEV tarafından düzenlenen festival, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu’nun sahne almasıyla başlayacak. Festivalde, İzmir’den Bolu’ya, Zonguldak’tan Niğde’ye, Ankara’dan Mersin’e, Trabzon’dan Tekirdağ’a, Hatay’dan Şırnak’a, Manisa’dan Van’a kadar 21 ilden 104 koro ve 3 bin 800 koro üyesi, 4 gün boyunca minik, çocuk, gençlik, yetişkin ve karma kategorilerinde sahne alarak, şarkılar seslendirecek.

ENGELLİ ÇOCUKLAR 9. SENFONİYİ ÇALACAK

Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplum Destek Merkezi Öğretmeni Yasemin Gül yönetiminde, 15 ila 20 yaş arasında çeşitli engelleri bulunan, 3’ü erkek 1’i kız 4 çocuğun oluşturduğu “Erik Ağacında Narız Biz Korosu”ndan otizm engelli bir korist, Beethoven’in “9. Senfoni”sini piyanoda çalacak. Ritim gösterisinde de bulunacak koristlerin şefi Yasemin Gül ise, söz ve müziği festivalin onur konuğu Saip Egüz’e ait olan “Sağlık Öğütleri” adlı parçayı öğrencileriyle seslendirecek. Ayrıca festivalde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsçadan eserler seslendiren Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu ile Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da, gençlik dallarında sanatseverlerle buluşacak.

4 GÜN MÜZİK ZİYAFETİ

Ruhi Su Dostlar Korosu ile dünya şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu ve Gençlik Korosu’nun da sahne alacağı festivalin bu yılki jürisinde, Ahmet Öncül, Doç Dr. Ahter Destan, Gökçen Koray, Hasan Uçarsu, Kevork Tavityan, Mustafa Apaydın, Elnara Kerimova, Can Aksel Akın ve Gülsin Onay gibi ustalar yer alacak.

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