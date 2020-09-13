20. Yıl lÖzel Albümü için tarih belli oldu

Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener, sabırsızlıkla beklenen albümü ‘Carpe Diem’in tarihini açıkladı. Yener’in müzik kariyerinin 20’nci yıl özel albümü olan ‘Carpe Diem’ Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim’de müzikseverlerle buluşuyor. 10 şarkıdan oluşan albümde ‘Aşk Sandım’, ’Senden Çok’, ‘Carpe Diem’ ve ‘Kaç’ gibi birbirinden iddialı 8 şarkının sözü ve müziği Berksan imzası taşırken; 4 şarkının bestesinde ise Berksan&Misha iş birliğini görüyoruz.

Başarılı müzik adamlarının yer aldığı albümde ‘Aşk Elinde’ şarkısı ile Fikri Karayel, ‘Boşuna’ şarkısı ile Devrim Karaoğlu&Mete Özgencil ise albüme farklı bir yorum katıyor.

Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini Misha’nın yaptığı albümde Devrim Karaoğlu ve Deeperise ise yaptıkları düzenlemeler ile dikkat çekiyor.

HER DAİM ‘CARPE DIEM’

Hande Yener ‘Carpe Diem’ ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getirdi ‘Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediğimize değdi. Son iki senedir ben bu albümle yaşıyorum şimdi sıra sizde… Doya doya yaşayın bu albümü… Her sözünü, her bestesini. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından hepimiz bir şey öğrendik ‘Anı Yaşa’. Her daim ‘Carpe Diem’.

Albüm için Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlendi. Bol sürprizin yer aldığı albüm, 2 Ekim’de tüm müzik marketler ve dijital platformlarda.