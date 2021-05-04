18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri Adayları Açıklandı!
En prestijli ödüllerden biri olan Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’ne Universal Müzik Türkiye sanatçıları birçok kategoride aday gösterilerek fark yarattı.
Bu yıl gerçekleşecek olan 18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri adayları belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olan Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’ne Universal Müzik Türkiye sanatçıları birçok kategoride aday gösterilerek fark yarattı.
Adaylığı bulunan sanatçılarımız ve yer aldıkları kategoriler:
En İyi Rap / Hip-Hop Müzik Sanatçısı: Lil Zey
En İyi Şarkı: Lil Zey – Heveslenmem
En İyi Düet Şarkı: Lil Zey, Kozmos – Eskisi Gibi
En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı: Can Kazaz
En İyi Çıkış: Hazel
En İyi Cover/Uyarlama Şarkı: Jabbar - Ne Olursun
En İyi Cover/Uyarlama Şarkı: Can Kazaz - Bağrı Yanık Dostlara
En İyi Albüm: Can Kazaz - Kızılgerdan
En İyi Proje Albümü: Evde
En İyi Video Klip: Nova Norda (Evde) - Bir Yol Buldum
Oylamaya katılmak için: https://www.rbmuzikodulleri.com/
Aday gösterilen tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz.
Bilgi ve görsel için:
Utku Öner – Yerli Katalog Ürün Sorumlusu
[email protected]
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016