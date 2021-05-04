18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri Adayları Açıklandı!

Bu yıl gerçekleşecek olan 18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri adayları belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olan Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’ne Universal Müzik Türkiye sanatçıları birçok kategoride aday gösterilerek fark yarattı.

Adaylığı bulunan sanatçılarımız ve yer aldıkları kategoriler:

En İyi Rap / Hip-Hop Müzik Sanatçısı: Lil Zey

En İyi Şarkı: Lil Zey – Heveslenmem

En İyi Düet Şarkı: Lil Zey, Kozmos – Eskisi Gibi

En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı: Can Kazaz

En İyi Çıkış: Hazel

En İyi Cover/Uyarlama Şarkı: Jabbar - Ne Olursun

En İyi Cover/Uyarlama Şarkı: Can Kazaz - Bağrı Yanık Dostlara

En İyi Albüm: Can Kazaz - Kızılgerdan

En İyi Proje Albümü: Evde

En İyi Video Klip: Nova Norda (Evde) - Bir Yol Buldum

Oylamaya katılmak için: https://www.rbmuzikodulleri.com/

Aday gösterilen tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz.

Bilgi ve görsel için:

Utku Öner – Yerli Katalog Ürün Sorumlusu

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