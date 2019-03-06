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18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali 10 Nisan'da başlayacak

MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik...

18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali 10 Nisan'da başlayacak
MERSİN'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.
Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya; 'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın?' diye düşündük ve yola çıktık" dedi.
Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, "Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık" ifadesini kullandı.
Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, "Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde, 16 etkinlik sunacağız" diye konuştu.
Festival, 10 Nisan akşamı saat 20.00'de Kültür Merkezi'ndeki Güher&Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile başlayacak.

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