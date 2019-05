16’ncı ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - BU yıl 16’ncısı düzenlenen ‘radyo boğaziçi’ Müzik Ödülleri’nin enerji sponsorluğunu CK Enerji üstlendi. Törende 2018’in en iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı, en iyi albüm, en iyi film müziği, en iyi müzik festivaline kadar birçok kategoride ödüller sahibini buldu.

1992 yılında ‘Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu’ sloganı ile kurulan ‘radyo boğaziçi’, 16 yıldır müzik alanında verdiği ödüllerle dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının büyük coşku ile katılım gösterdiği ödül törenlerinde, her yıl onlarca sanatçı ağırlanırken CK Enerji de bu yıl müziğin enerjisi ile bu coşkuya destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üst Bahçe’de gerçekleştirilen törende 2018’in en iyi müzik grubu, en iyi kadın ve erkek pop müzik sanatçıları, en iyi rock müzik sanatçısı, en iyi albüm, en iyi film müziği, en iyi müzik festivaline kadar birçok kategoride ödüller sahibini buldu.

‘En İyi Kadın pop Müzik Sanatçısı’ dalında Simge ödül alırken, Edis ‘En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Manga ‘En İyi Müzik Grubu’, Mabel Matiz ‘En iyi Albüm’ Hayko Cepkin ‘En İyi Rock Müzik Sanatçısı’, Can Kazaz ‘En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı’ seçildi. Can Kazaz ödülünü CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk’ün elinden aldı. Öztürk, müzik alanında Türkiye’nin ‘en’lerinin ödüllendirildiği törende olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “CK Enerji olarak hayatın her alanında, her an sizinleyiz” dedi.

Törende Okan Bayülgen ‘En İyi Radyo Programı’ ödülünü alırken Kenan Doğulu da ‘radyo boğaziçi’ 25’nci Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü.