Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

1590 yıllık Şerefiye Sarnıcı gün yüzüne çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL’un 1590 yıllık tarihe sahip gizemli sarnıçlarından Şerefiye Sarnıcı 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak. Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları...

1590 yıllık Şerefiye Sarnıcı gün yüzüne çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL’un 1590 yıllık tarihe sahip gizemli sarnıçlarından Şerefiye Sarnıcı 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak.
Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı’ndan 100 yıl daha yaşlı Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak. Fatih Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın ‘Hiç Hali’ sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen “Aşk ve Hiç” yazısı, Mevlana’nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel şölene dönüştürülecek.
1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi’nin eski binası yer alıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi’nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı. 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak Şerefiye Sarnıcı’nda çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de düzenleneceği açıklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314