15 Temmuz Şiir Yarışması’na başvurular başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temalı ödüllü şiir yarışması düzenliyor. Katılımcılar, 15 Temmuz Destanı’nı konu alan şiirlerini video ve metin bir arada olacak şekilde belediyenin 0530 165 38 65 numaralı WhatsApp hattına gönderebilirler. Son başvuru 10 Temmuz Cuma.

Ödüller:

1.’lik ödülü: Dizüstü bilgisayar

2.’lik ödülü: Bisiklet

3.’lük ödülü: Tablet bilgisayar

Yarışmaya Katılım Şartları:

1) Yarışmaya katılacak kişilerin Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir.

2) Yarışmaya katılan şiirler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

3) Şiirlerin uzunluğu ve biçimi konusunda bir kısıtlama yoktur.

4) Şiirler bilgisayarda 12 punto boyutunda yazılmalıdır. Videolar, yatay bir biçimde ve aydınlık bir ortamda çekilmelidir.

5) Katılımcılar şiir videolarını 0530 165 38 65 numaralı WhatsApp hattımıza göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli kabul edilmeyecektir.

6) Gönderilen şiirlerin sonuna ad, soyad, telefon bilgisi mutlaka yer almalıdır.

Yarışmanın kazananları Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.