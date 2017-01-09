13 yaşındaki gitar virtüözü Aylin, Romanya'da birinci oldu

MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Aylin Çelik, Romanya'da düzenlenen Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali'nde birinci oldu.

Başkent Bükreş'te düzenlenen yarışmaya bir çok ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu'nun öğrencisi Aylin Çelik de yarışmada 11-13 yaş kategorisinde mücadele etti. Çelik, Johann Sebastian Bach'ın 'La minör Füg' ile Nikita Koshkin'in 'Usher Waltz' adlı eserlerini gitarı ile seslendirerek jüriden tam not alarak dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları geride bırakarak birinci oldu. Mersin'de İngilizce öğretmeni Natalia Çelik ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kemal Çelik'in kızı olan Aylin Çelik, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bükreş'e giderken dereceye gireceğini ancak birinci olacağını beklemediğini belirten Çelik, "17 yarışmacının olduğu finalinde birinci oldum. Dereceye gireceğimi umuyordum fakat birinci olacağımı tahmin etmiyordum" dedi. Çelik, uluslararası anlamda katıldığı 3'üncü yarışmada derece ile dönmesinde öğretmeni Yrd. Doç Dr. Mehmet Özkanoğlu'nun büyük katkısı olduğunu kaydeden Çelik, "Hocam ile bir repertuar belirleyerek onun üzerinde disiplinli bir şekilde çalıştık. Bu sayede birinci oldum. Bundan sonra daha çok çalışıp, eğitimimi sürdürerek kendimi geliştireceğim" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu, öğrencisinin gösterdiği performansı nedeniyle tebrik ederek şunları söyledi:

"Aylin'den bunun gibi bir performans bekliyordum. Tabii birinci olup olmayacağını kestiremiyordum. Çünkü yurtdışındaki yarışmalar çok ciddi oluyor. Artık sadece gitara değil bütün enstrümanlara çok erken yaşta başlandığı için çok ciddi gitarcılar çok erken yaşta çıkabiliyor. Aylin'in bu ödülü alması hepimizi çok sevindirdi. Aynı şekilde disiplinli bir şekilde Aylin ve diğer öğrencilerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yarışmalar bizim için motivasyon oluyor."



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