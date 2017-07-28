11 bin kişilik antik tiyatro restorasyona hazır

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki bölgenin en iyi korunmuş 11 bin kişilik Myra Antik Tiyatrosu, ayağa kaldırılması için ihale kararı bekliyor. Kazılarda ortaya çıkarılan yapının sahne binasına ait mimari malzemeler, kazı ekibi tarafından tespit edilerek dev bir puzzle gibi sayısal ortamda birleştirilip restorasyona hazır hale getirildi.

Demre İlçesi'nde bulunan Myra Antik Kenti, Roma döneminin en büyük metropollerinden biri olarak dikkat çekerken, 11 bin kişilik tiyatrosuyla da görenleri büyülüyor. 4-10 metre yükseklikte alüvyon altındaki antik kentte tam anlamıyla ortaya çıkarılan yegane yapı olan tiyatro, büyük oranda özgün haliyle korunmuş olmasıyla öne çıkıyor. Kavea (Roma tiyatrolarında seyircilerin oturdukları set set basamaklı yerler) altındaki tonozlu galerileriyle tam bir Roma tiyatrosu özelliği gösteren yapının oturma sıraları çok büyük oranda korunmuş. Sahne binası ise çoğunlukla yıkık durumda olmasına karşın, sahne binasına ait mimari malzemeler, restorasyona yetecek oranda kazılarda ortaya çıkarılıp arşivlenmiş durumda.

TIPKI BİR PUZZLE GİBİ SAYISAL ORTAMDA YERLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında 2009'da başlayan Myra ve Andriake kazıları kapsamında ortaya çıkarılan yapının proskene (esas oyun yeri), doğu galeriler gibi bazı bölümleri ve sahne binasına ait tüm mimari malzemeler, kazı ekibi tarafından tespit edilerek dev bir puzzle gibi sayısal ortamda birleştirilip restorasyona hazır hale getirildi.

BU DÖNEMDE 1650 BLOK TAŞINDI

Sadece bu yılki kazı döneminde transfer edilen blok sayısının 1650 olduğunu ve artık tiyatro çevresinde blok taş yerleştirecek yer kalmadığını belirten Prof. Dr. Çevik, “Kazılar sonucunda ortaya çıkan mimari malzemelere göre sahne binasının tüm yapısı anlaşıldığı gibi, 1'inci katın bitimine dek tam olarak restore edilebilecek orijinal elemanların da olduğu anlaşılmıştır. Bu oranda orijinal ve sağlam bulgu, arkeolojide ve restorasyonda büyük şans anlamına gelmektedir" dedi.

TİYATRONUN ALTINDA BİR BAŞKA TİYATRO

Bölgede Roma döneminin en büyük tiyatrosu olan Myra Tiyatrosu'nun altında 2012 yılı kazı ve araştırmalarında ilk kez Helenistik tiyatronun varlığını da kanıtladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Çevik, “Klasik Dönem'den itibaren önemli bir kent olan ve Bizans Dönemi'nde başkent olan yerleşimin Helenistik Dönemi'yle ilgili ilk kez mimari kalıntı keşfettik" diye konuştu.

Prof.Dr. Çevik, “Myra Tiyatrosu'nda süren kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilk etabı 2012 sezonunda tamamlandı, röleve projesi yapıldı, bilimsel araştırmalara bağlı restitüsyon çalışmaları kazı ekibi tarafından tamamlandı. Artık toplu restorasyon projesinin yapılıp uygulamaya geçilmesinin zamanı geldi" diye konuştu.

UNESCO DÜNYA MİRASI KALICI LİSTESİNE ADAY

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun bürokratlarla birlikte Myra'yı ziyareti sırasında "Nevzat Hocam bölgenin en güzel tiyatrosu sizde. Neden ayağa kaldırmıyorsunuz?" diyerek, tiyatronun önemini ve görkemini hemen fark ettiğini anlatan Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu da aynı gün Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve diğer bürokratlarla yerinde değerlendirdi. Sayın valinin ve ilgili bürokratların UNESCO kalıcı listesine aday olan bu önemli kentin görkemli tiyatrosunu tam da ayağa kalkmak üzereyken bu halde bırakmayacaklarına inanıyorum. En az 2 yıl süreceğini düşündüğümüz restorasyon proje ve uygulaması sonrasında Antalya muhteşem bir antik tiyatroya kavuşacak."

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