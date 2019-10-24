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Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu
YAŞAM
24.10.2019, 11:13
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KARADENİZ’de zorlu arazi koşullarındaki bahçelerde çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, bel, sırt ve omuzlarındaki ağrılar nedeniyle sıklıkla doktora başvuruyor.
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#AVM
#kermes
#nam
#hrant
#Avrupa Şampiyonlar Ligi
#ananas
#mini etek
#konsomatris
#GAZİ OLDUĞUNU 21 YIL SONRA İSPATLAYABİLDİ
#bolon
#yazarlar
#eser yenenler
#diyet
#Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
#Kemal Aktaş
#bahçeli
#Erdoğan
#Konut Satışları Artarak Devam ediyor