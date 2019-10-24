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Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu

YAŞAM 24.10.2019, 11:13
Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu

KARADENİZ’de zorlu arazi koşullarındaki bahçelerde çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, bel, sırt ve omuzlarındaki ağrılar nedeniyle sıklıkla doktora başvuruyor.