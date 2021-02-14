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Kadir Topbaş'ın cenazesinde izdiham!
İSTANBUL
14.02.2021, 16:50
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#silah alımı
#Kangal
#Bozdağ
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
#pervin buldan
#Yeni Bir Boyut Kazanıyor
#korona virüs
#meksika
#mezun
#piper
#müdür
#olanlar
#artış
#MuratKarayılyan
#faiz
#yaz
#merkez bankası
#başkan
#bursa
#türkiye