Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye Kadınlar Günü için yapılan bu reklamı konuşuyor
Türkiye Kadınlar Günü için yapılan...
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...

Türkiye Kadınlar Günü için yapılan bu reklamı konuşuyor

Filli Boya’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Anadolu insanıyla çekilen klipte kadınların önemi ‘Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz’ sözleriyle öne çıkartıldı.

 Filli Boya’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çektiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Anadolu insanıyla çekilen klipte kadınların önemi ‘Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz’ sözleriyle öne çıkartıldı.

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Filli Boya, kadınların emeğine, eşitliğine dikkat çeken bir reklam hazırladı. Reklamda kadının eşitliğine, kız çocuklarının okutulmasına, kadına şiddete ve çocuk gelinlere dikkat çekilirken, Anadolu kadınları reklam filminde, bugün burada çalışmayı Atatürk’e borçlu olduklarını dile getiriyor.Reklam filimi sosyal medyada büyük beğeni toplarken kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

YOUTUBE'DEN ENGELLEME

Kısa sürede 1 milyon kişi tarafından izlenen video ani bir kararla video paylaşım sitesi olan Youtube'den kaldırıldı. Reklamı izlemek için tıklayan kullanıcılar, "Bu video Fox TV adlı iş ortağı tarafından sağlanan ve iş ortağının telif hakkı nedeniyle ülkenizde engellediği içeriğe sahip" uyarısıyla karşılaşıyor.Kaynak: Türkiye bu reklamı konuşuyor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.