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Karaibrahimoğlu: Kadın cinayetlerinden utanç duymaya devam ediyoruz

Giresun Kent Konseyi Başkanı N. Uğur Karaibrahimoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak kadınların bu anlamlı gününü kutladı.

Karaibrahimoğlu: Kadın cinayetlerinden utanç duymaya devam ediyoruz
Giresun Kent Konseyi Başkanı N. Uğur Karaibrahimoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak kadınların bu anlamlı gününü kutladı.
Başkan Karaibrahimoğlu, kadının varoluşundan gelen güç ve dengenin, tüm evreni kucaklamaya yetecek sevgi ve merhametle dünyayı daha yaşanabilir kıldığını kaydederek: “ Bu gücü görmezden gelip bastırmak, susturmaya çalışmak, eve kapatmak, dövmek, öldürmek, yapanın kendi acizliğini örtebilmek için başvurduğu zavallı bir çabadır, toplumsal bir yaradır.” dedi.

Başkan Karaibrahimoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Her 8 Mart'ta kadınlarımızın haklarına, çalışma koşullarına, anneliğine, kadınlığına bir kez daha dikkat çekiyor, adalet, eşitlik ve kadına saygı diye sesimizi yükseltiyoruz. Ancak yaralarımız kanamaya ve gittikçe derinleşmeye devam ediyor. Ne acıdır ki ülkemiz neredeyse her güne yeni bir kadın cinayeti, kadın istismarı haberi ile uyanıyor ve kadına şiddet gittikçe çoğalıyor.

Özgürlüklere sahip çıkmayı, eşitliği yaşam felsefesi edinmiş insanlar olarak ülkemizde kadınlarımızın maruz kaldıkları şiddetten, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından, cinsel istismarlardan, kadın cinayetlerinde ne yazık ki utanç duymaya devam ediyoruz. Kadın cinayetlerinin cezası daha da artırılmalıdır. Günümüzdeki kadın cinayetleri cezaları yetersizdir. Daha caydırıcı olması halinde cinayetlerin önüne geçilebilinir. “

Karaibrahimoğlu: “Dünya üzerindeki her kadının, güçlü sesini her yaşında, hiçbir dayatmaya maruz kalmadan özgürce haykırabildiği günler dileği ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” diyerek açıklamasını noktaladı.
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