Zeytinburnu’na “Anne Oteli” kuruluyor

Zeytinburnu’nda bu yıl 5’incisi düzenlenen 'Geleneksel Kermes'te binlerce çeşit ürün görücüye çıktı. Dünya mutfağından lezzetler ve huzur evi sakinlerinin el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı kermesten elde edilecek gelirle Süleymaniye Doğum Evi'ne 'Anne Oteli' yapılacak.



Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel kermeste binlerce ürün alıcısını bekliyor. Her yıl farklı bir amaçla düzenlenen kermes, bu yıl Süleymaniye Doğum Evi’ne yapılacak “Anne Oteli” için gerçekleştirildi. İlçede yaşayan onlarca kadın günler öncesinden hazırlıklara başladı. Semiha Şakir Huzurevi sakinleri de el emeği göz nuru ürünleriyle kermese destek oldu. Kermeste düzenlenen el açması börek yarışmasında ise onlarca çeşit börek görücüye çıktı. Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan ve Suriye gibi dünya mutfağından lezzetlerin de yer aldığı kermeste gönüllü sanatçılar sahne alacak. 15 Temmuz Meydanı’nda bulunan kermes 5 Mayıs Cumartesi gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.



DOĞUM YAPAN ANNELER BU ODALARDA KONAKLAYACAK



Zeytinburnulu kadınların kermes için günler öncesinden hazırlıklara başladığını belirten Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, “İlçemizde hizmet veren sağlık kurumlarından Süleymaniye Doğum Evi’mizde yeni doğum yapan kadınların bebekleri hastanede kalsa da ne yazık ki aynı durum anneleri için geçerli değil. Annelere ait bir yer olmadığı için onlar hastanede konaklayamıyor. Haliyle kalacakları bir oda bulunmadığı için doğum yapmış annelerimiz bebeklerini hastanede bırakıp eve gitmek zorunda kalıyorlar. İşin zor olan tarafı ise bebekler süt emdiği için annelerimiz bu hassas dönemlerinde sürekli emzirmek için hastaneye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Ve her gün iki saatte bir süt vermek için bunu yapmak zorundalar. Haliyle anne de bebek de bu hassas süreçte zorlanıp yıpranıyor. İşte biz de annelerimizin bu dönemi rahat bir şekilde geçirmelerini sağlamak için bu sene Süleymaniye Doğum Evi’ne 2 odalı, 4 yataklı Anne Oteli yapamaya karar verdik. Bunu da her sene belli bir konuda pastalar, börekler ve el işi örgüleriyle gerçekleştirdiğimiz kermesten elde edilecek gelirle yapacağız. Sağ olsun 70’e yakın kadın kermesimize destek verdi. Zeytinburnulu kadınlar bu konuda çok duyarlı hepsine çok teşekkür ediyoruz. Anne Oteli sayesinde annelerimizin doğumevinde konaklamalarını sağlayacağız. Böylece hem bebekleri anne sütünden yoksun bırakmayacağız hem de annelerimizin bu süreci çok rahat geçirmelerini ve kendilerini toparlamaları sağlayacağız.” diye konuştu.



HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN PROJEYE DESTEK



Huzurevi sakinlerinin de el işi örgüleriyle destek verdiği kermeste Semiha Şakir Huzurevi’ndeki yaşlılar, büyük bir özveri ile hazırladıkları el işi örgülerini Anne Oteli’ne destek vermek için satışa sundu. Huzurevinde görevli Ümran Güzel, “Anne Oteli projesini duyunca yaşlılarımız projeye bir an önce destek vermek için kolları sıvadı. Atölyede malzeme olarak bulduysak onları değerlendirip çanta, yelek ve oyuncaklar yaptık. İnşallah bu ürünlerin satışından elde edilecek ürünlerle yeni doğan bebeklerimize ve doğum yapmış annelerimize destek vermiş olacağız.” dedi.



Canlı müzik ve folklor gösterilerinin de yer aldığı 15 Temmuz Meydanı’ndaki kermes 5 Mayıs Cumartesi gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.