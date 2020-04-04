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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; Risk Önceliğimiz Yok…

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

İSTANBUL 04.04.2020, 16:56 Murat Aydın
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; Risk Önceliğimiz Yok…

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Son günlerde medyada yayınlanan İstanbul’da Koronavirüs için risk oluşturan ilçeler sıralamasında Zeytinburnu’nun da adının geçmesi hususuna değinen Başkan Arısoy, “Sağlık Bakanlığı ve belediyemizin elinde bulunan verilerdeki rakamlar bunu yansıtmıyor, hazırlanan haber ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre yapılan tahmini analizlerdir.” açıklamasında bulundu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir canlı yayınla Zeytinburnulu vatandaşlara seslendi. Başkan Arısoy’un ana gündem konusu Zeytinburnu’nda Koronavirüs’le ilgili yapılan çalışmalardı. Başkan Arısoy, özellikle son günlerde medyada da sıkça yer bulan, İstanbul’un ilçeler bazında Koronavirüs risk haritalarında Zeytinburnu’nun ikinci sırada gösterilmesine ilişkin gelen soruya; “Medyada geçen günlerde bir haber çıktı. İstanbul’da ilçelerin Korona risk analizleri yapıldı. Zeytinburnu risk haritasında ikinci sırada gösterilmiş. Bu analizler ilçe nüfus yoğunluğu oranına göre maşa başında tahmini yapılmış analizlerdir. Kesinlikle bizdeki mevcut Koronavirüs vakalarını yansıtan rakamlar değildir. Sayın Bakanımızın İstanbul için açıkladığı toplam vaka sayısını da biliyoruz. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki, İstanbul genelinde vaka sayısı olarak ikinci sırada olmamız mümkün değildir. Kaldı ki, bu topyekûn bir mücadeledir. İlçesi, şehri olmaz, ülke olarak seferber olmak durumundayız. Hiçbir virüs tedbirden daha büyük olamaz, biz tedbirlerimizi sağlam bir şekilde alacağız, gerisi kolay. Tüm vatandaşlarımızı hükümetimizin aldığı tedbirlere eksiksiz uymaya davet ediyorum. Biz hâlihazırda, Zeytinburnu Belediyesi olarak, her türlü talebe cevap verebilecek durumdayız. En başından beri tedbirlerimizi sıkı bir şekilde alıyoruz.” cevabını verdi.

BAŞKAN ARISOY; “ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, tarihin her döneminde bu tarz salgınların olduğunu ancak Aralık ayında Çin’de başlayıp dünyayı bir anda etkisi altına alarak global bir pandemiye sürüklediğini anlatan Başkan Arısoy, bu süreçte çok dikkatli olunması yetkililerin ve vatandaşların alınan tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini hatırlattı. Zeytinburnu Belediyesi olarak 13 Mart tarihinde ülkede görülen ilk vakadan itibaren Koronavirüs’le mücadele konusunda sıkı tedbirler aldıklarını söyleyen Başkan Arısoy, belediyenin tüm sosyal aktivitelerini iptal ederek özellikle dezenfekte ve temizlik konusunda 7/24 süren hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

İLÇEDE GİRİLMEDİK YER KALMADI

Başkan Arısoy’un yaptığı açıklamaya göre Zeytinburnu’nda bugüne kadar; 1.043 sokak, 1.128 çöp konteynırı, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 adet eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 Aile Sağlığı Merkezi, 32, fırın, 27 adet park, 13 taksi durağı, Zeytinburnu sınırları içerisinde hizmet veren 149 adet hatlı minibüs ve 234 kamu aracı, yıkanarak dezenfekte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi. Bu süreçte sokak hayvanlarının da bakımını ihmal edilmedi. İlçe genelinde kurulu olan 32 mama istasyonunun haftada 3 gün kontrolleri yapıldı, mama ve su tedariki sağlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ YALNIZ YAŞAYANLARA ALIŞVERİŞ, GIDA VE DEZENFEKTE HİZMETİ

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçedeki sosyal yaşamın da aksamaması için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Arısoy; Zeytinburnu Belediyesi, Halka İlişkiler Birimi vasıtasıyla ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 6 bin 65 yaş üstü vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olunurken, 289 adet dezenfekte setinin dağıtıldığı ve ziyaret edilen tüm evlerin belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildiği bilgisini verdi. Ayrıca Zeytinburnu Aşevi, her gün 1.500 kişiye çorba dağıtırken, 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yaptı ve 1.014 adet gıda kolisi dağıttı.

PAZARLAR, MARKETLER VE ECZANELER DENETLENİYOR

Virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen zihniyete de göz açtırmama konusunda kararlı olduklarını hatırlatan Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 adet eczane, 9 adet medikal satış dükkânı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor. Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekiplerimiz, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor. Pazar tezgâhları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar yapıyoruz, pazarın giriş ve çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısında bulunuyoruz. İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00 - 11.00, 14.00 - 15.00, 18.00 - 19.00 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak toplu taşıma araçlarında toplumsal mesafe ve ateş ölçümü yapılıyor. Vatandaşlara virüsle mücadele konusunda alınması gereken tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor.” dedi.

#Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy #koronavirüs #covid 19
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