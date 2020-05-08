YILIN ANNESİ ÖDÜLÜ HANİFE AYAR’A

Sarıyer’de ilk kez Anneler Günü’ne özel olarak yılın annesi seçildi. Ödül geçtiğimiz eylül ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar’a verildi.

Sarıyer’de bu yıl Anneler Günü için farklı bir çalışmaya imza atıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, geçtiğimiz yıl eylül ayında İstiklal Caddesi’nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar’ı evinde ziyaret ederek “Yılın Annesi” ödülünü verdi. Hanife Ayar, üzerinde 23 yaşındaki oğlunun fotoğrafının bulunduğu ödül karşısında duygu dolu anlar yaşadı.