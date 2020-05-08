Son Dakika
YILIN ANNESİ ÖDÜLÜ HANİFE AYAR’A
Sarıyer’de ilk kez Anneler Günü’ne özel olarak yılın annesi seçildi. Ödül geçtiğimiz eylül ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar’a verildi.
İSTANBUL 08.05.2020, 20:11 Murat Aydın
Sarıyer’de ilk kez Anneler Günü’ne özel olarak yılın annesi seçildi. Ödül geçtiğimiz eylül ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar’a verildi.
Sarıyer’de bu yıl Anneler Günü için farklı bir çalışmaya imza atıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, geçtiğimiz yıl eylül ayında İstiklal Caddesi’nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar’ı evinde ziyaret ederek “Yılın Annesi” ödülünü verdi. Hanife Ayar, üzerinde 23 yaşındaki oğlunun fotoğrafının bulunduğu ödül karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Mayıs 2020
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|21:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016