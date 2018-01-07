İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi. İşyerlerinden geriye enkaz yığınları kaldı. Hurdacılar da gün ağarır ağarmaz yıkım sahasına geldi. Hurdacılar alandaki demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yükledi. Hurda toplayanlar, enkaz yığınları arasından çıkardıkları bu malzemelerden büyük kazanç sağlayacaklarını söyledi.
Yıkım, onların işine yaradı
ZEYTİNBURNU'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi.
07 Ocak 2018 Pazar 10:44
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