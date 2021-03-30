Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinden Kentsel Dönüşüm eylemi

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mahallede yapacağı kentse dönüşüm projesinde, yüzde 65’lere varan kesintinin olduğunu ileri sürerek, karar tepki gösterdi. Kararın kendilerine dayatıldığını savunan ve İBB binası önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, protesto gösterisi yaptı.

Yesilpinar 487 ada 12 parsel salinleri ve mahalleler birliği temsilcileri Saraçhanede IBB binasi öbunde haklarını arıyor. Kentsel dönüşümde adalet istiyorlar. Eylemin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yasılı açıklama yaptı. İşte Belediye'den yapılan açıklama...

YEŞİLPINAR’DAKİ RİSKLİ ALANDA UZLAŞMAYLA YERİNDE DÖNÜŞÜM

İBB, İstanbul genelinde afet riski taşıyan alanlardaki yerinde dönüşüm çalışmalarına Yeşilpınar 487 ada, 12 parseldeki bölgeyi de ekledi. Önceki dönemde riskli alan ilan edilmesine rağmen bir dönüşüm için harekete geçilmeyen bölgede yeni yönetim, ilk iş olarak bir uzlaşma ofisi açtı. Mülkiyeti KİPTAŞ’da olmasına rağmen bölgedeki kullanıcılar, hak sahibi olarak görülüp görüşmelere başlandı. Yeşilpınar’a her açıdan değer katacak projenin en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerinin güvenli, sağlıklı ve sağlam konutlara kavuşturulmasına çalışılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeşilpınar 487 ada, 12 parseldeki yerinde dönüşüm çalışmalarına başladı. Bölge, önceki yönetim dönemine denk gelen 2017 yılında riskli alan ilan edildi. Ancak, dönüşüme dönük gerekli adımlar atılmadı. Yeni belediyecilik döneminde ise bölgede bir uzlaşma ofisi açılarak yerinde dönüşüm için harekete geçildi. Çalışmalar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 5. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca sürdürülüyor.

KULLANICILAR HAK SAHİBİ KABUL EDİLDİ

Uzlaşma ofisinin açılmasının ardından mülkiyeti KİPTAŞ’a ait olan bölgedeki kullanıcılar, hak sahibi olarak kabul edildi. Bu kişilerle görüşmelere başlandı. Sosyal alanları, kütüphanesi, mimarisi ile Yeşilpınar’a değer katacak yeni bir proje geliştirildi. Projenin ruhsatı da 6 Kasım 2020’de alındı. Ardında vakit kaybetmeksizin yapım ihalesi bitirildi.

KAMU YARARI GÖZETİLDİ

Bu süreçte İBB, kamu yararını gözeterek, afet odaklı dönüşüm anlayışıyla tüm süreçlerini şeffaflıkla yürüttü. Hak sahiplerini en uygun koşullarda sağlıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.