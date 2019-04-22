İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu. Yerlikaya ile İmamoğlu'na yetkililer tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yerlikaya ve İmamoğlu, ardından kriz merkezinin kurulduğu yakındaki okula geçti.
Yerlikaya ile İmamoğlu Kağıthane'de binanın çöktüğü bölgede
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.
22 Nisan 2019 Pazartesi 18:51
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