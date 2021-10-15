Yenikapı Trabzon Günleri açılışında gözler Soylu ve İmamoğlu'nu aradı

İstanbul Yenikapı'da, Trabzon'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatlarının sunulduğu "Trabzon Tanıtım Günleri" yoğun ilgi ile başladı. Katılımın yoğun olduğu Trabzon günlerinde gözler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu'nu da aradı. Fethin 560. yılı kutlaması ve Yenikapı Trabzon Tanıtım Günlerinin açılışına yoğun ilgi vardı. 15-17 Ekim tarihleri arasında Trabzon'un Fethinin 560. yılı kutlaması ve Trabzon Tanıtım günlerin açılışında siyaset, bürokrat, iş adamları ve çok sayıda Trabzonlu ve diğer illerden misafirler katıldı. Tabzon Dernekler Federasyonu Başykanı İsmail Şatıroğlu, günün önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Trabzonlular Yenikapı'da tüm değerleri ile adeta birlik beraberlikte gövde gösterisi yaparken, açılışa katılanlar arasında vatandaşların bir birine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neden açılışa katılmadıkları sorguladıkları duyuldu. Bu da gösterdiki, gösterdiki, Türk siyasetinin rakip iki partisinde öne çıkan iki Trabzonlu ismi hemşehrileri takip ediyor. Yenikapı'da TRabzon yöresel ürünleri de satışa sunuldu.

Yenikapı günlerinin açılış programının Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Yönetim Kurulu ev sahipliği yaparken açılışa önemli iimler katıldı. Trabzonlu Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili Celal Adan , Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Giresunlu İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Fatih Belediye Başykanı Ergün Turan, Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda ismini sayamadığımız belediye başkanları ve Trabzon ilçe belediye başkanları, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan yardımcıları Necmettin İzol, Ömer Urgun, İl başkanı Yusuf Polat, Güngören Ak Parti İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, Saadet Partisi ilçe başkanı Muhammed Resuloğlu, Güngören Belediyesi Grup başkanvekili Tarık Kanbur, Güngören Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz, Trabzon Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Durmuş, ve daha çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri , çok sayıda katılımcı bu özel günde coşkuya ortak oldular.

ŞATIROĞLU: TRABZON İPEK YOLU DEMİRAĞLARLA ÖRÜLECEK

Program sunuculuğunu Tv Program yapımcısı Aslan Kar yaparken, acılışta Kur'an-ı Kerim'in Fetih suresinin 1 ve 9 ayeti okunurken sema'ya açılan eller de şükürler edildi. Kemençe eşliğinde Koron ile yapılan açılışın ardından ilk konuşmayı Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu yaptı. Şatıroğlu konuşmasında; federasyon olarak yeniden daha büyük işler başarmak Trabzonluları daha büyük etkinlikleri hazırlamak için çalıştıklarını dile getirdi. Trabzon İpekyolunun Demir ağlarla örüleceğini ifade eden Şatıroğlu; "İstanbul'da Trabzon Kültür Evi çalışmasının devam ediyor. Kız Öğrenci Yurdu kurmak için de hazırlıklar yapılıyor." diye mlüjde verdi. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu selamlama konuşmasında Trabzonluların Yayla çocukları olduğunu bu tepelerin Toros, Boztepe, Uzungöl'ün, Kuymağın orada olduğunu hatırlattı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da konuşmasında; Trabzon'un tarihi turizmi ve Doğa sporlarıyla Cazibe Merkezi olduğunu dile getirdi.

MUŞ: İSTANBUL 2. TRABZON

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'ta yaptığı selamla konuşmasında " Trabzon'un ismi büyüktür, coğrafyası zor bir yerdir. İstanbul bizim için 2. bir Trabzon oldu. Trabzonlular inatcı ve rekabetcidirler. Tüm siyasi partilerimizde yerimiz var, Ortak değerimiz Trabzonsporda buluşuyoruz. Trabzonumuz Turizm şehri olma yolunda ilerliyor. "dedi.

Konuşmalardan sonra kurdele kesimi yapılarak etkinlik resmi olarak başlamış oldu. Sahneye çıkan sanatçı Apolas Lermi'nin şarkıları ile katılımcılar adeta yeniden duramadı, horonlarıyla birlik beraberlik mesajı bir daha verildi.

Trabzon Fethinin 560 yılı kutlama ve Trabzon Gunleri etkinliğinde Eser ürünler, el işçiliği eserler, yerlerini alırken Trabzon'un yer aldığı standlar ise ilgi odağı oldu. Horonlar saatlerce oynandı, terler döküldü.