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Yasak getirilebilir! İstanbul'un dört bir yanında 'Dünya Müzik Günü' kutlanacak!

İBB, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nü konser serileriyle kutlayacak. İstanbul'un ört bir yanında kutlama programları yapıldı. Ancak, bu kutlamaların her an İçişleri Bakanlığı talimatıyla iptal edilip yasaklanabileceği de kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL 20.06.2021, 10:49 Murat Aydın
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Yasak getirilebilir! İstanbul'un dört bir yanında 'Dünya Müzik Günü' kutlanacak!

İBB, “Dünya Müzik Günü’’  için kentin dört bir köşesinde konserler düzenleyecek. Kentin 17 farklı park, meydan ve sokağında müzik seslerinin yükseleceği etkinlikler İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak. Sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek müzik ziyafeti, İBB Saraçhane Binası’nda gerçekleşecek kapanış konseri ile sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nü konser serileriyle kutlayacak. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliklerle müzik parklara, meydanlara ve sokaklara taşınacak. İstanbullular, ücretsiz gerçekleşecek konserlerle yılın en uzun gününü müzikle geçirecek. 

İBB, çeşitli sanatçı ve toplulukların konser ve dinletiler gerçekleştirdiği bu özel günde pandemi nedeni ile zor günler geçiren müzisyenlere destek verecek. İstanbulluları da kentin dört bir yanından yükselen müzik sesleriyle buluşturacak.

“Dünya Müzik Günü’’  konserleri, Tuzla’dan Beylikdüzü’ne İstanbul’un 17 farklı noktasında sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar devam edecek. Farklı tarzdan sanatçıların yer alacağı etkinlikler, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası’nın kapanış konseriyle sona erecek. Etkinlikler İBB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

1981 yılında Fransa'da başlayan “Dünya Müzik Günü”,  kısa sürede Avrupa’da ve kıtayı aşarak dünyanın farklı ülkelerinde kısa sürede benimsendi. Günümüzde yaklaşık 130 ülkede bin kentte kutlanan Dünya Müzik Günü’nde ‘‘her yerde herkes için müzik’ anlayışıyla ücretsiz konserler düzenleniyor. Profesyonel ve amatör müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek ve halkı müzikle buluşturmak amaçlanıyor. Ancak, bu kutlamaların her an İçişleri Bakanlığı talimatıyla iptal edilip yasaklanabileceği de kulislerde konuşuluyor. Konserlerde aşırı yoğunluk oluşabileceği ve bunun da pandemi koşullarını aşacağı, kurallara uyumun sağlanamayacağı öne sürülerek, İBB'nin organize ettiği programın iptal edilebileceği öne sürülüyor. 

“Dünya Müzik Günü’’  konser programı şu şekilde:

Anadolu Yakası

Tuzla Atatürk Meydanı 

Saat :10.00   Sanatçı: Hasan Ali Sezer

Kartal Özgürlük Parkı         

Saat 13.30   Sanatçı: Gamze Cankurt

Maltepe Etkinlik Alanı        

Saat 16.00   Sanatçı: Filiz Saltık

Üsküdar İletişim Noktası   

Saat 13.30   Sanatçı: Çiğdem Denk

Çekmeköy Madenler İletişim Noktası 

Saat:19.45    Sanatçı: Neslihan Avcı

Beykoz Sahil-Kanlıca İskelesi

Saat:10.00    Sanatçı: Kemal inci

Ataşehir Kriton Curi Parkı

Saat:16.00    Sanatçı: Bünyamin Adıyaman

Saat:17.00    Sanatçı: Mert Deniz

Saat:18.00    Sanatçı: Serdar Bıçakçı

Saat:19.45   Sanatçı: Rıza Burak Demirkesen

Kadıköy Beşiktaş İskele Önü

Saat:16.00   Sanatçı: Bilge Yağmur Erkasap

Avrupa Yakası

Beşiktaş Ortaköy Meydan

Saat: 16.00   Sanatçı: Osman Kayalak

Saat:17.00   Sanatçı: Ali Sevinç

Saat:18.00 Sanatçı: Ahmet Atahan Çiftçi

Saat: 19.45 Sanatçı: Merve Çaloğlu

Şişli Meydan

Saat:15.00   Sanatçı: Ece Toprak

Saat:16.00   Sanatçı: Gürkan Alkanlar

Saat: 17.00  Sanatçı: Ali   Yalçın

Zeytinburnu Sahil

Saat:19.45 Sanatçı: Seda Okuyucu

Bakırköy Sahil Parkı

Saat: 16.00 Sanatçı: Burcu Bergiten

Bayrampaşa Kocatepe Parkı

Saat:13.30   Sanatçı:Yahya Egehan İnce

Saat:15.00 Sanatçı:Kübra Yaşar(Kezzo)

Saat:16.00 sanatçı: İlyas Kırbaş

Saat:17.00 Sanatçı: Zafer Saka

Başakşehir Sular Vadisi

Saat:10.00 Sanatçı: İlhan Gülten (Koliva)

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

Saat:10.00 Sanatçı: Şafak Pala

Avcılar Sahil Parkı

Saat:13.30 Sanatçı: Fındık Buse

İBB Saraçhane Binası

Saat:19.45 İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası

#DünyaMüzikGünü #ibb #konser #Sanatsever
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