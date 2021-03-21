Vali Yerlikaya İstanbullular'ın Nevruz Bayramı'nı kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluların Nevruz Bayramı'nı kutladı. Yerlikaya, "Yeni başlangıçların, yeni umutların adı olan Nevruz; asırlardır aynı türküleri söyleyen coğrafyaların, birliğin, dirliğin bayramı" dediği mesajında "Orta Asya’dan Balkanlara kışın çetin günlerini geride bırakıp bahara ve umuda ulaşmanın simgesi" ifadesini kullandı.

Vali YerliKaya'nın mesajı şöyle:

Yeni başlangıçların, yeni umutların adı olan Nevruz; asırlardır aynı türküleri söyleyen coğrafyaların, birliğin, dirliğin bayramı. Orta Asya’dan Balkanlara kışın çetin günlerini geride bırakıp bahara ve umuda ulaşmanın simgesi.

Huzur bulduğumuz, dostluk ve kardeşlik duygusuyla bahara beraberce adımlar attığımız, tabiat ile insanın bütünleştiği, çeşitliliklerin hayatı zenginleştirdiği gündür Nevruz.

Barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerleri; hâkim olduğu topraklara taşıyan ecdadımızdan bizlere birlik ve beraberliği esas alan pek çok haslet miras kalmıştır.

Bu yeni günün sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına; korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına bundan sonra da vesile olacağına inancım tamdır.

Tabiatın yeniden dirilişinin ve baharın gelişinin simgesi olan Nevruz’un ülkemiz ve insanlık için salgınla mücadelemizde milat olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle ümidin ye’se galip geldiği sağlıklı günlere ulaşabilmek dileğiyle başta aziz hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin Nevruz Bayramı kutlu olsun.