Vali Şahin'den yılbaşıyla ilgili açıklama: Çok ciddi tedbirler alındı

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, “Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini teminen çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar" dedi.

Şahin, “Eğlence mekanlarında da, öncelikle kendi güvenlik teşkilatları olan eğlence mekanlarının bu mensuplarını ikaz ettik. Bu mekanlarda bununla yetinmeyip bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi önlemlerini, tedbirlerini alacak" diye konuştu.

Vali Şahin, (Tuzla'daki koku ile ilgili olarak da "Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezalar tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlediği toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Şahin, yılbaşında İstanbul'da alınan tedbirlerin sorulması üzerine, “Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini teminen çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Kadrolarımızın tamamı görevleri başında olacaklar. İstanbul'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını, aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yeni yılda mutluluklar, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Ne murat ediyorlarsa Cenab-ı Hak kendilerinin hayrına bunu hak eylesin diye niyaz ediyorum" dedi.

TUZLA'DAKİ KOKU PANİĞİ



Şahin, pazartesi akşamı Tuzla'da yaşanan koku hakkında son durumun sorulması üzerine şunları kaydetti:



“Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemizin ilgili birimlerinin ekipleri çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konuyla ilgili adli birimlerimiz çalışmalarını, incelemelerini devam ettiriyorlar. Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezalar tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda çıkartılmış olan düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda. Buna uyulduğu takdirde de hizmetlerin yürütülmesinin de önünde bir engel yok. Böyle bir yola tevessül edilebilmesini de anlamış değiliz. Ufak tefek kazanç ya da kar hırsı uğruna tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, sağlığını tehdit etmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye hakkı yok. Sonucunda gerekli işlemler tereddütsüz yerine getirilecektir"

EĞLENCE MEKANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER



Bir gazetecinin yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına yönelik ne gibi tedbirler alındığını sorması üzerine Vali Şahin, “Biz vatandaşların yılbaşını en güzel şekilde ve bir arada geçirmeleri için tüm tedbirleri aldık. Eğlence mekanlarında da, öncelikle kendi güvenlik teşkilatları olan eğlence mekanlarının bu mensuplarını ikaz ettik. Bu mekanlarda bununla yetinmeyip bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi önlemlerini, tedbirlerini alacak. Her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını idrak etmeleri için elimizden gelen gayret sarf edilecektir. Yılbaşının sadece güvenlik boyutu yok. Aynı zamanda sağlık, trafik ve diğer boyutlarıyla ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Konuyla ilgili tüm kurumlarımız ikaz edilmiş ve onlar da kendi alanlarıyla ilgili planlamaları yapmış vaziyettedir" dedi.



Vali Şahin yabancı turistler için bir önlem olum olmadığının sorulması üzerine ise “Bu aldığımız tedbirler yerli, yabancı herkes için geçerli ve herkes için en yüksek seviyede alınmış tedbirlerdir" şeklinde konuştu.