Vali duyurdu! İstanbul’da sıkı denetim
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
* İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.
* Polis bölgemizde 3150 görevli 550 devriye, Jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak.
3 BİNDEN FAZLA İŞLETME DENETLENDİ
Vali Yerlikaya, dün gece yeni normal kapsamında turizm işletme belgesi olanların da içinde olduğu 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini ve 41 iş yerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.
102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016