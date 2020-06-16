Vali duyurdu! İstanbul’da sıkı denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.

* Polis bölgemizde 3150 görevli 550 devriye, Jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak.

3 BİNDEN FAZLA İŞLETME DENETLENDİ

Vali Yerlikaya, dün gece yeni normal kapsamında turizm işletme belgesi olanların da içinde olduğu 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini ve 41 iş yerine cezai işlem uygulandığını duyurdu.

102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim” dedi.