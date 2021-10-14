TÜGVA ile ilgili İBB sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama

AKP'ye yakınlığı ile bilinen vakıfların devlet kurumlarından ve mülkiyetlerinden haksız yere yararlandıığı gündem gündem oldu. Özellikle Bilal Erdoğan'ın da Yönetim Kurulunda olduğu TÜGVA'nın başkanının İBB'da çalıştığı, belediye mülklerinden vakfa hukuk dışı kiralamamlar yapıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili bir açıklama da İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun: TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu 2019'a kadar İBB'de görev almış.

"İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz"

İBB Sözcüsü Murat Ongun: TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu 2019'a kadar İBB'de görev almışİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun 2015 yılında İBB'de işe alındığını açıkladı.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve bunlarla ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti.

Paylaşılan belgeler için önce "Tümüyle yalan" diyen vakfın başkanı Enes Eminoğlu, ikinci açıklamasında ise belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu kabul etmişti. Eminoğlu, "Bir şekilde bu verilere ulaşılmış, içlerinden bazıları çıkarılmış, bir evrak oluşturulmuş. Bir kere bu içeriden belgeleri almış ya bu adam, sızdırmış. Kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor" demişti.