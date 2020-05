Trump Alışveriş Merkezi 1 Hazıran'da açılıyor

Trump Alışveriş Merkezi, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak 1 Haziran’da kapılarını açıyor.

Kapalı olduğu dönemde yüz yenileme çalışmalarının bir bölümünü tamamlayan Trump AVM’nin her alanı ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamaları ile temizlenirken yüzde 100 temiz hava ile çalışan klima santralleri kapalı alanlardaki hava kalitesini yüksek seviyeye çıkartıyor. Girişlerde termal kameraların ateş ölçümü yapacağı avm’de ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralına birebir uyulması için gezici ekipler çalışacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 21 Mart tarihinde hizmete ara veren Trump Alışveriş Merkezi, normalleşme süreci kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlemlerini üst seviyede alarak 1 Haziran itibariyle kapılarını misafirlerine yeniden açıyor.

Kapalı olduğu dönemde mimari renovasyon çalışmalarının bir kısmını tamamlayan Trump AVM, misafirlerini yeni görünümüyle karşılamaya hazırlanıyor. Bina içi ışıklandırma, kolon ve oturma alanlarını değiştiren, yemek katını tamamen yenileyen Trump AVM tüm bunların yanı sıra Covid-19’a karşı alınması gereken tüm önlemleri her detayıyla hayata geçirdi. Teras katında yer alan açık hava sosyal yaşam alanı Trump Cadde’nin misafirlerine sunduğu temiz hava imkânının yanı sıra avm’nin yüzde 100 temiz hava ile çalışan klima santralleri, kapalı alanlardaki hava kalitesini yüksek seviyeye çıkarıyor. Giriş kapılarından başlayarak uyulması gereken sosyal mesafe kurallarının ve maske zorunluluğunun hem panolarla hem de zemin stickerlarıyla belirtildiği avm’de içeri girecek her misafirin termal kameralarla ateş ölçümü de yapılacak. Her köşesine el dezenfeksiyonlarının yerleştirildiği avm’de ayrıca ziyaretçilerin hijyen kurallarına uyma oranının yükselmesi için gezici ekipler görev yapacak.

Yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinin kontrol ve bakımlarının haftalık periyotlarla yapıldığını, kısa aralıklarla filtrelerinin değiştirildiğini, dezenfeksiyonlarının yapıldığını belirten Trump Towers İstanbul Genel Müdürü Bülent Kural, normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinde de her açıdan yeni bir dönemin başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık misafirlerimizin en büyük kriteri sağladığımız hijyen koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Tüm kapılarımızda, termal kamera veya temassız ateş ölçer bulunuyor. Her 10 metrekare başına 1 kişi düşecek şekilde giriş çıkış sirkülasyonu sağlanacak. Tüm güvenlik ve temizlik personelimiz maske ve eldiven kullanacak. AVM ortak alanlarına el dezenfeksiyonlarının yanı sıra kullanılmış maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirdik. Atıklar gün sonunda tıbbi atık ünitesinde toplanarak belediye görevlilerine teslim edilecek. Özellikle giriş bölgeleri ve ortak alan kolay ulaşılabilir bölgelerde püskürtmeli el dezenfektanları olacak. İleri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamaları ile yürüyen merdiven, wc, asansör gibi alanlar minimum 3 saatte bir temizlenecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz ziyaretçilerimizin güvenliği ve sağlığı olacak”