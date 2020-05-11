banner314

banner325

Son Dakika

Toplu taşımada kritik gün

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında yarından itibaren bazı alanlarda normalleşme adımları atılıyor. Bunun öncelikli yansımasının toplu ulaşımda yaşanması öngörülüyor.

İSTANBUL 11.05.2020, 00:07 Murat Aydın
12
Toplu taşımada kritik gün

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında yarından itibaren bazı alanlarda normalleşme adımları atılıyor. Bunun öncelikli yansımasının toplu ulaşımda yaşanması öngörülüyor. Çünkü toplu taşımadaki bütün kısıtlamalar 11 Mayıs Pazartesi günü de devam ettiğinden dolayı İBB kapasitesini yüzde 100 vermiş olsa da sıkıntılar yaşanabilecek. İBB, İstanbulluların bu sıkıntıları en alt düzeyde yaşaması için bazı uyarılarda bulundu. İBB’nin uyarıları arasında toplu taşıma kullanımında pik saatlerden mümkün olduğunca kaçınılması, maskesiz binilmemesi ve sosyal mesafenin korunması bulunuyor.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinde uygulanan kısıtlamalarda 11 Mayıs’tan itibaren yeni düzenlemelere gidiliyor. Normalleşme takviminde başlangıcından itibaren pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul’da özel araç kullanımı ama daha önemlisi toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamaların sürdüğünü anımsatarak İstanbulluları uyardı. 8 Mayıs Cuma günü toplu taşımada 1 milyon 336 bin geçişin gerçekleştiği verisini paylaşan İBB, sıkı tedbirlerin uygulandığı ve sosyal izolasyona vatandaşların riayet ettiği 20 Mart’tan itibaren en fazla toplu taşıma kullanılan gün olduğu tespitinde bulundu. Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacağını açıklayan İBB, salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle mümkün olduğunca evde kalarak herkesi sağlığını korumaya davet etti.

ALTI MADDELİK ÖNERİ

İBB, salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığını anımsattığı açıklamasında, 11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörerek şu başlıklara dikkat çekti:

“1.Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

2.Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3.Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

4.Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

5.Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

6.Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.”

NORMALLEŞME VAR TOPLU TAŞIMADA YENİ KARAR YOK

İBB, açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da İstanbul’un Türkiye’deki salgının merkezi olarak gösterildiğinin altını çizerek İBB Bilim Kurulu’nun bu konudaki görüşünü paylaştı. Kurulun 11 Mayıs’ta başlayacak serbestinin henüz erken bir açılma olduğunu kanaatini taşıdığını belirten İBB, normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenlemeye gidilmediğini vurguladı.

100 KİŞİ YERİNE 25 KİŞİ BİNEBİLECEK

İBB, halihazırda süren toplu taşıma kısıtlamaları sebebiyle otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabildiğini, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşındığını belirtti. Bu da 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, bin 600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geliyor.

Pandemiyle mücadele uygulamaları devam ettiği için Pazartesi günü duraklarda bazı yolcuların bekleme sürelerinin artabileceğini bildiren İBB, herkesi sabırla yeni ve boş araç gelene kadar beklemeye çağırdı.

YÜZDE YÜZ KAPASİTE İLE ÇALIŞILACAK OLSA DA

İBB’nin açıklamasında şu noktalara da vurgu yapıldı:

“Belirtmek isteriz ki, İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yapılan yeni düzenlemeyle ticari taksilerin 3 yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; 2 metrekarelik alanda sürücü dahil 4 kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır.”

EVDE KALARAK SAĞLAĞINIZI KORUYUN

“Bu vesileyle Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz.”

Yorumlar (0)
16°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2020
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir