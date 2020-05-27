Tarihi yarımadayı yürüyerek dolaştılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Yarımada’yı yürüyerek dolaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul sokaklarında incelemelerde bulundu. Tarihi Yarımada’yı yürüyerek dolaşan üçlü, Sultanahmet Meydanı’nda başlattıkları turu, Sarayburnu’nda noktaladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihinin en boş zamanlarını yaşayan Tarihi Yarımada’da İstanbul turu attı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi’nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’tan bilgi aldı. Üçlü, İstanbul’un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı’na indi. Gülhane Parkı’nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu’nda tamamladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016