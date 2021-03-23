Taksim Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı kimin?

İBB'nin yüz binlerce oy sonucu belirlediği Taksim Meydanı projesi hayat geçirilmek üzereyken AK Parti iktidarının Gezi Parkı'nın mülkiyet hakkının Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adlı bir kuruma devredilmesi tepkiyle karşılandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, böyle bir vakıf olmadığını söyledi. İşte muammalarla dolu vakıf hakkında bilgiler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin (Taksim Gezi Parkı'nın) mülkiyeti, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini açıkladı.

Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."

SULTAN BEYAZIT HANI VELİ HAZRETLERİ VAKFI BAŞKANI KİM?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren resmi vakıfların adres ve iletişim bilgilerini sorgulamak mümkün. Fakat AK Parti iktidarının, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetini devrettiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı ile ilgili hiçbir kayıt bulunmuyor. Ayrıca söz konusu vakfın herhangi bir web sitesi de yok.

İMAMOĞLU : MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir anlamda Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası'nın, kışla yapılmadan 310 yıl önce ölen 2. Bayezid'in vakıf eseri olduğunu iddia ederek parkı İBB'den aldı. Taksim Meydanı'nı milletimize kazandırma ve hak ettiği görünümüne kavuşturma mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mevcut gasp girişimi 16 milyon için sadece zaman kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.