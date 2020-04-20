Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da sokaklar doldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da hem araç hem de yaya trafiğinin arttığını belirtti. Belediye, İstanbullu vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Koronavirüsü (Covid-19) salgınının güçlü bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, caddelerde dolaşan insanların ve trafiğe çıkan araçların fotoğraflarını paylaştı.
“EVDE KALMAYA DAVET EDİYORUZ”
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ardından dışarı çıkan vatandaşların sayısının arttığını ifade eden Ongun, şunları söyledi:
* Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından maalesef bugün olduğu gibi İstanbul'da hem araç hem de yaya trafiği artmakta.
* Salgının etkisi güçlü şekilde devam ederken ortaya çıkan bu görüntülere karşı İstanbulluları bir kez daha evde kalmaya davet ediyoruz.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016