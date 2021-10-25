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Sarıyer sokaklarında Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali’nin açılışı gerçekleşti. 6 ülke 5 şehirden gelen festival grupları, yöresel kıyafetleriyle yaptıkları kortej yürüyüşünde adeta görsel bir şölen yaşattı.

İSTANBUL 25.10.2021, 23:29 Murat Aydın
Sarıyer sokaklarında Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali’nin açılışı gerçekleşti. 6 ülke 5 şehirden gelen festival grupları, yöresel kıyafetleriyle yaptıkları kortej yürüyüşünde adeta görsel bir şölen yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı Sarıyer’de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Program kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali’nin açılışı yapıldı. 6 ülke ve 5 şehirden gelen halk dansları topluluklarının gün içindeki ilk durağı Sarıyer Kaymakamlığı oldu. Burada Kaymakam Mehmet Özer ile bir araya gelen dansçılar ve grup liderleri daha sonra Sarıyer Merkez’de başlayan festival yürüyüşüne katıldı. Atatürk anıtı önüne kadar yürüyen gruplara vatandaşlar da pencerelerden ve balkonlardan eşlik etti. Halk dansçıları yöresel kıyafetlerle Sarıyer sokaklarını rengarenk bir karnaval havasına dönüştürdü. Kortejde yerini alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, dansçılarla birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Festivale katılan 11 grubun performans gösterilerinin ardından program sona erdi.

CUMHURİYET İNSANLARA ÇOK YAKIŞIYOR

Festival açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Cumhuriyet’i böyle yaşamak lazım. Cumhuriyet’i yaşamazsanız yarınları kuramazsınız. Çocuklara ancak yaşayarak anlatabilirsiniz. Cumhuriyet bir insanlık değeridir. Biz Sarıyer’de cumhuriyeti büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Bugün burada 6 ülke ve 5 şehrimizden misafirlerimiz var. Onlar sizlere yöresel oyunlarını sahneleyecekler. Ben de eski bir folklorcuyum. Onlara baktıkça eski günlerim aklıma geliyor. Gençlerin heyecanlarını çok iyi anlıyorum. İnsanlar cumhuriyete, cumhuriyette insanlara çok yakışıyor” dedi.

#cumhuriyet bayramı #sarıyer #Cumhuriyet Haftası kutlamaları #Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali
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