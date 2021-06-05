Sarıyer'den Çevre günü Mesajı: Suyuna sahip çık, geleceğini koru!

Bu yıl ana teması ‘Ekosistem Onarımı’ olan Dünya Çevre Günü'nde Sarıyer Belediyesi ve KRK Holding 215 ağaç dikti. SAGEM öğrencileri tarafından kurulan Su Meclisi ise manifestosunu okuyarak , “Suyuna sahip çık geleceğini koru!” mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü’nde bu yıl #EkosistemRestorasyonu sloganıyla; zarar görmüş ekosistemleri canlandırmak için acil eylem çağrısı yapıldı. Sarıyer Belediyesi de bu çağrıya kulak vererek KRK Holding’in de desteğiyle Zekeriyaköy Kadir Yiğit Bayraktar Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanı’na 100 adet gül ve 115 adet meyve ağacı dikti. Ardından, Sarıyer Belediyesi Çocuk Danışma Kurulunun önerisiyle gündeme gelen ve 11 SAGEM şubesinden 26 çocukla birlikte mayıs ayında kurulan Çocuk Su Meclisi manifestosu okundu. Kendilerine ‘Su Elçileri’ diyen çocuklar ellerinde “Su, gelecek ve yaşamdır”, “Suyuna sahip çık, geleceğini koru!”, “Yarının suyunu bugünden koru!” yazılı dövizler taşıyarak, “ Sarıyer’in suyuna sahip çıkacağız” dedi.

AMACIMIZ DOĞAYA KATKI SAĞLAMAK

Etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan KRK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Karakullukçu KRK Holding olarak faaliyet gösterdikleri her alanda doğaya katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, “Bugün ağaca, yeşile, doğaya gönül vermiş bir kurum olan Sarıyer Belediyesi ile dünyamızın geleceğine katkı sağlamak amacıyla fidan dikim etkinliğinde bir araya geldik. KRK Gönüllüleri ekibimizle 200’ün üzerinde fidan ve ağacı burada toprakla buluşturduk” diye konuştu. Karakullukçu, katkılarından dolayı Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür etti.

HER BİR AĞACIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması için herkese büyük görevler düştüğünü belirten Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun ise, “Özellikle son günlerde artan doğa tahribatı bizleri endişelendiriyor. Bugün KRK Holding ile birlikte burada 200’ün üzerinde ağaç dikiyoruz. Yani kaybolan her bir ağacın bile önemini biliyor, bunun yerinde daha fazlasını koymaya çalışıyoruz. Tabi bunun sürdürülebilir olması içinde toplumla el ele olunması gerektiğinin de bilincindeyiz” dedi. KRK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Karakullukçu’ya teşekkür belgesi de takdim eden Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.

SUSUZ BİR YAŞAM DÜŞÜNÜLEMEZ

SAGEM öğrencilerinin okuduğu “Su Meclisi” manifestosunda şu ifadelere yer verildi; “Susuz bir yaşam düşünülemez. Dünyamızın suyu hiç bitmeyecek gibi gelse de evde, sanayide ve tarımda kullanılan su miktarı artıyor ve suyumuz azalıyor. Bizler de tüm canlılar için vazgeçilmez olan suyun değerini anlatmak ve suyu korumak amacıyla yola çıkıyoruz.

Üretiminden elimize ulaşma zamanına kadar yediğimiz yemeğin, giydiğimiz kıyafetin ve kullandığımız tüm malzemelerin her aşamasında su kullanılmaktadır. Dalında büyüyüp evlerimize gelene kadar 1 elma için 70 lt su harcanıyor. Bunun dışında üretiminden tüketimine kadar; 1 A4 kâğıdı için 10 lt, 1 dilim ekmek için 40 lt,1 hamburger için 2400 lt, 1 tişört için 2700 lt, 1 çift deri ayakkabı için ise 8000 lt su kullanılıyor.

Bizler, Su Elçileri olarak diyoruz ki:

Okulumuzda, mahallemizde suyu tasarruflu kullanarak yakın çevremize örnek olacağız.

Yaşadığımız yeri tanıyacağız, su kaynaklarını öğreneceğiz.

Giderek azalan suyu koruyacağız ve tasarruf edeceğiz.

İhtiyacımızdan fazla yiyecek ve giyecek tüketmeyerek su tasarrufu sağlayacağız.

Sarıyer’in suyuna sahip çıkacağız.

Su, gelecek ve yaşamdır. Suyuna sahip çık geleceğini koru!”