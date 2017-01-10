Sarıyer Belediyesi’nin Motorize Zabıta Ekibi de kar nöbetinde.

11 kişilik Sarıyer Belediyesi Motorize Zabıta Ekibi, 24 saatlik nöbetler halinde ve 7/24 çalışarak, Sarıyerliyi zor anında yalnız bırakmadı.



Yoğun kar koşullarıyla sağlık sorunları yaşayanlar, Sarıyer Belediyesi Kriz Masası’ndan, Motorize Zabıta Ekip'lerine ulaştı. Sekiz adrese, tek kişilik motorize ATV’lerle ulaşan ekip, hasta nakli gerçekleştirdi. Yine eş zamanlı olarak iki kişilik Motorize Ekipler, beş adresteki ihtiyaç sahibi hastaya ilaç götürdü.



ŞÜKRÜ GENÇ ÖZEL OLARAK KURDURMUŞTU



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından özel olarak kurulan kurtarma ekibinde yer alan zabıtalar, geçtiğimiz yazda kendi hayatlarını hiçe sayarak Suriyeli mültecileri boğulmaktan kurtarmıştı.





Ekipler, ayrıca çok sayıda kişiye farklı kazalarda yardım ederek hayat kurtarmış ve yaptıkları acil yardımlarla gündeme gelmişti.



ÖZEL EĞİTİMLİ ACİL MÜDAHALE EKİBİ 7/24 GÖREV BAŞINDA



Sarıyer’in çok geniş coğrafi konumu ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan, Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel eğitimli motorize ekipler vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışıyor.



Belediye Başkanı Şükrü Genç’in talimatıyla kurulan; cankurtaranlık, ilk yardım ve arama kurtarma eğitimleri alan motorize ekip, doğal afetler, trafik kazaları, boğulmalar ve ormanlık alanda kaybolma gibi durumlarda yerinde ve zamanında müdahalede bulunmaktadır. Bronz ve gümüş cankurtaran brövesine sahip 11 kişiden oluşan ekip üç motor ve dört ATV aracıyla güvenli bir Sarıyer için 7-24 görev başında.