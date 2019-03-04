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SARIYER BELEDİYE MECLİSİ'NİN 7. DÖNEMİ SONA ERDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP'nin ettik AKP'nin meclis Üyelerinin savaşlar Toplantıda grup başkan vekilleri söz alarak teşekkür konuşması Yaptı.

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ'NİN 7. DÖNEMİ SONA ERDİ
Sarıyer Belediyesi 2014 - 2019 dönemi meclisinin oğlunun oturumu gerçekleşti. 2014 benzetilmiş Seçimleri sonrasında Göreve gelen meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Toplantı 5 Yıllık Hizmet döneminin sona ermesinden Dolayi veda'ait havasında geçti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP'nin ettik AKP'nin meclis Üyelerinin savaşlar Toplantıda grup başkan vekilleri söz alarak teşekkür konuşması Yaptı.

Sarıyer Belediye meclisinin yerel | seçimler öncesi görev süresindeki oğlunun toplantısı Meclis Başkanı Hüseyin Coşkun'un yönettiği oturumla gerçekleştirildi. Sarıyer Belediyesi'nde “, Alan meclis Üyelerine teşekkür eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, görev Bir çalışma döneminin Sonuna geldik. İkinci dönemi bitirirken, herkesin belediye başkanı olmaya gayret gösterdim. Parti kimliğini hicbir zaman ÖNE çıkarmadan uzanan onu Eli tutmanın gayreti icinde oldum. Bütün çalışma arkadaşlarım da Cardio anlayış icinde çalıştılar”dedi.

EN İYİ HİZMETİ VERMEK İÇİN ÇALIŞTIK

Önemli olan bulundukları Bölgeye Hizmet verilebilecek ortamın sağlanması oldugunu ifade eden Başkan Genç, “Bir belediye başkanı, yörenin en iyi sekilde Hizmet Aldığı Bir Konuma getirilmesini ister. Başarılı OLUP Olmaması Halkın takdirindedir. Bir karne onu seçimde tezahür edilir gibi En. Sandıktan türlü Karara saygılıyız onu Cikan. Bu Demokrasinin Temel kaynağıdır. Elimizden geldiğince en iyi HİZMETİ vermeye çalıştık”diye konuştu.

TEŞEKKÜR plaketi verildi

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer'e Değer katan projelerin yaşama geçmesi Sürecinde Birlikte yaptıkları özverili çalışmalarından Dolayi Sarıyer Belediyesi Meclisi adına Başkan Genç'e teşekkür plaketi verdi. Meclisin oğlunun oturumunda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi ettik Ak Parti meclis Üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
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