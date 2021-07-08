banner314

banner325

Son Dakika

Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB restore edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’i, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. İmamoğlu, Saraybosna’nın tarihi yapılarından Osmanlı Kalesi’nin (Bijela Tabija) restorasyonu yapabileceklerini söyledi

İSTANBUL 08.07.2021, 22:51 Murat Aydın
1
Saraybosna'daki Osmanlı Kalesi'ni İBB restore edecek

EMİRGAN / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’i, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. İmamoğlu, kendisinden Saraybosna’nın tarihi yapılarından Osmanlı Kalesi’nin (Bijela Tabija) restorasyonu için destek talebinde bulunan Karic’e, “Kale restorasyonu ile ilgili bahsettiğiniz süreci arkadaşlarımdan dinleyeceğim. Nasıl bir aksiyon almamız gerektiğine hızlıca karar vereceğim” yanıtını verdi. Karic, İmamoğlu’na, Bijela Tabija’nın resmedildiği bir tablo hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’i Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Karic’e seçim başarısından dolayı tebriklerini ileten İmamoğlu, konuğuna, “Bildiğiniz gibi, ben Saraybosna’da oldum. Ama o zaman Saraybosna Belediye Başkanı’yla görüşememiştik. Talep etmiştik ama olmamıştı. İnşallah sizin Başkanlığınızda da Saraybosna’yı ziyaret etmeyi çok isterim. Tabi Balkanlar’ın önemli kentlerinden birinde bir kadın değişiminin yaşanmış olması da gerçekten değerli bu coğrafya açısından. Bu sevincimi de paylaşayım. Yürekten başarılar diliyorum” sözleri ile hoş geldiniz dedi.

KARİC: “KALPTEN SEVİNİYORUM BURADA OLDUĞUMA”

İmamoğlu’na kendisini ağırladığı için teşekkürlerini ilet Karic, memnuniyetini, “Ben, gerçekten kalpten seviniyorum burada olduğuma” sözleriyle dile getirdi. Ziyaretin sadece kendisi için değil, tüm Bosna-Hersekliler için önemli olduğunu vurgulayan Karic, “Saraybosnalı vatandaşlar, İstanbul’a karşı çok özel duygular besliyorlar. Başkan olarak da size karşı aynı duygulara sahipler” dedi. Göreve geldikten sonra ziyaret ettikleri ilk “kardeş şehrin” İstanbul olduğunu belirten Karic, “Siz de görüştüğüm ilk Başkansınız. Siz, sadece Avrupa değil, dünyada beni kutlayan ilk Belediye Başkanısınız. Bu mutluluğu, size sözlerimle ifade edemem. Benim kalbimde ve aklımda bu duygular dağ kadar büyük” şeklinde konuştu.

“ORTAKLAŞA GÜZEL ŞEYLER YAPMA ZAMANI”

İBB Başkanı’nın desteğini almak ve hissetmenin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Karic, “Bizim ülkelerimizi ve şehirlerimizi ortak bir tarih bağlıyor. Sizin çalışmalarınızı ve projelerinizi takip ediyorum. Merkezinize insanı alıyorsunuz. Ben de aynı şekilde yapmak istiyorum. Binalar yapılır, yapılar inşa edilir ama vatandaşların istekleri ve yaşam kalitesi güzel bir seviyeye gelmek zorunda. Bu olmadan diğer her şey önemsiz kalır” dedi. İstanbul’u gezerken Saraybosna’ya uyarlayacakları örnekleri gözlemlediğini aktaran Karic, “Saraybosna ve İstanbul için ortaklaşa güzel şeyler yapma zamanı geldi” dedi. İmamoğlu’na Beyaz Tabya (Bijela Tabija) Kalesi’nin restorasyon sürecini birlikte yapma talebini ileten Karic, “Bunu size bu şekilde apaçık söylemeye özgürüm. Kusuruma bakmayın. Çünkü, bizim dostumuz olduğunuzu hissediyorum ve biliyorum. Bijela Tabija, Saraybosna’nın üstünde bulunur. Osmanlı döneminden kalmış bir yapı. Tüm Saraybosnalıların kalbinde özel bir yeri var. Eminim ve umuyorum; daha farklı ortak projelerimiz de olacak. Özellikle kültür konusunda sizden ve deneyimlerinizden örnek almak istiyoruz. Sizi, tüm açık yürekliliğimle Saraybosna’ya davet ediyorum. Misafirimiz olmanız, büyük şeref verecektir. Bizim kapımız her zaman açık. Söz veriyorum ki; bundan sonra hiçbir zaman olumsuz bir deneyiminiz olmayacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “İSTANBUL BÜTÜN CÖMERTLİĞİYLE SARAYBOSNA’NIN YANINDA”

Bu buluşmanın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan İmamoğlu ise, İstanbul ve İBB’nin bütün deneyimlerini Saraybosna Belediyesi’ne açmaktan büyük keyif duyacaklarını vurguladı. Görüşmenin, İstanbul ve Saraybosna arasında olması gereken diyalogu yaşattığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’un bütün cömertliğiyle, sizinle güzel bir ilişki dönemini yaşatacağımızı net ifade edeyim” dedi. Saraybosna ziyaretini, İstanbul’da yaşayan Boşnak vatandaşlara verdiği söz üzerine gerçekleştirdiğini aktaran İmamoğlu, “Sizin de ilk ziyaretinizin İstanbul’a olması, iki taraf açısından da anlamlı. Bunun sorumluluğu omuzlarımda var; hissediyorum” diye konuştu.

“KALE KONUSUNDA HIZLICA KARAR VERECEĞİM”

“Sosyal demokrat duygulara sahibiz ve bu duygular içerisindeki insan, şehir, doğa kavramları üzerinden çok ortak proje geliştirebiliriz” diyen İmamoğlu, bu sürece, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte katkı sunmayı çok istediğini dile getirdi. Aceleci bir insan olduğunu ve uygulamaların bir an önce karşılık bulmasını görmek istediğini vurgulayan İmamoğlu, “Kale restorasyonu ile ilgili bahsettiğiniz süreci de arkadaşlarımdan dinleyeceğim. Nasıl bir aksiyon almamız gerektiğine hızlıca karar vereceğim. Bir sonraki buluşmamızda, karşılıklı nezaket ziyaretinden öte, tabiri caizse, ceketlerimizi çıkarmış ve masada çalışıyor bir biçimde, ekipleri dinleyeceğimiz bir ortamın olmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı. Karic de İmamoğlu’nun yaklaşımından duyduğu memnuniyeti, “Ben bugün dünyanın en mutlu Belediye Başkanıyım” sözleriyle dile getirdi. Mutluluğun karşılıklı olduğunu söyleyen İmamoğlu, Karic’e, “Şehir olarak, kalbimiz hep sizinle beraber. Bütün heyecanımızla, bütün kabiliyetimizle yanınızdayız” sözleriyle yanıt verdi.

“OSMANLI KALESİ” OLARAK BİLİNİYOR

Saraybosna’ya hakim bir noktada bulunan Osmanlı Kalesi (Beyaz Tabya - Bijela Tabija), şehrin tarihi yapılarından biridir. Şehrin neredeyse tamamının görülebileceği Osmanlı Kalesi, 667 metre yükseklikte ve 1550 yılında inşa edilmiş. Zaman içerisinde zarar görse de yenileme çalışmaları ile günümüze dek gelmiştir. Osmanlı Kalesi’nin bulunduğu noktada bu yapıdan önce de burçlar olduğu düşünülmektedir. Bosna Savaşı sırasında zarar gören ve bakımsız kalan Osmanlı Kalesi koruma projeleri sayesinde ayakta kalabilmiş. 1971 yılında Saraybosna Kültür ve Tarih mirası listesine alınmış.

#saraybosna #ibb #Osmanlıkalesi #Ekramİmamoğlu #Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Temmuz 2021
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir