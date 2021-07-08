Metro İstasyonları alışveriş merkezi haline getiriliyor

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İBB iştiraki METRO İSTANBUL, istasyonlarını markalara ve girişimcilere açıyor. 16 hattaki 189 istasyonunda günde 2,5 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren metro alanları, Türkiye’nin en büyük ticaret merkezlerinden biri haline geliyor. İlk ihale 4 Ağustos’ta…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL, Günde 2,5 milyonu aşkın yolcu kapasitesiyle 16 hatta 189 istasyonda her gün 18 saat hizmet veriyor. Toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı bulunan metrolardaki ticari alanlar ve otomatlar, ihaleyle iş dünyasına açılıyor.

Metro İstanbul olarak İBB’nin ortaya koyduğu ‘Adil, Yeşil, Yaratıcı Kent’ vizyonunu ulaşım alanında hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, “Hızlı ve ekonomik ulaşım her vatandaşın temel hakkıdır. Buna; konfor, dakiklik ve çevrecilik boyutu eklenince raylı sistemler ön plana çıkıyor. Kent içi hareketlilikte toplu taşıma, özellikle de raylı sistem kullanımının artması tüm dünyada gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Belediyemiz raylı sistem alanında son iki yılda çok büyük yatırımlar yapıyor. İstanbul’da aynı anda 10 metro inşaatı devam ediyor. 2020 ve 2021’de 3 yeni hat açılışı gerçekleştirdik” dedi.

“İSTANBUL’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ OLACAĞIZ”

Metro İstanbul olarak 33 yıllık işletmecilik tecrübesiyle İstanbul’daki toplu ulaşım operatörleri arasında İstanbul’un en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı olduklarını ifade eden Genel Müdür Soy, şöyle konuştu:

“Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ‘Raylı Sistemlerde Büyük Hamle’ sunumunda raylı sistemleri toplu ulaşımın omurgası haline getirme hedefinden bahsetmişti. Sürdürülebilir kentsel yaşam için düşük emisyonlu ulaşım türlerinin tercih edilmesi İstanbul için çok önemli. Hedefimiz İstanbul’da sadece en çok tercih edilen toplu ulaşım taşıtı olmak değil, İstanbul’da en çok tercih edilen taşıt olmak. Özel araç sahibi İstanbulluların da kent içi ulaşımda ilk tercihlerinin metro olmasını sağlamak. Hedefimiz metronun toplu taşımacılıktaki payını yüzde 45’lere çıkarmak. Çok daha yüksek günlük yolcu sayılarına ulaşacağız. Bu da metro alanlarımızın ticari açıdan da değerinin her geçen gün artacağı anlamına geliyor. Biz İstanbullunun mutluluğu için çalışıyoruz. Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da geçirilen her dakikanın önemli olduğunun farkındayız. Göreve başladığımız günden itibaren tren işletmeciliğini bir adım öteye taşımayı hedefledik. Zaten metro, İstanbullunun hayatına hız katıyor, biz buna ilave olarak metro alanlarını yolcularımızın bir dakikayı bile kaybetmeyecekleri şekilde kurguluyoruz. İstanbullunun metrolarını İstanbulludan gelen ses ile yönetiyor ve bu sesin beklentisini karşılayacak şekilde verdiğimiz hizmeti geliştiriyoruz. Yaratıcı kent değerimize paralel olarak; metro alanlarını, hızla geçilen tünelleri, kültür-sanat ve spor kavşakları ve ihtiyaçların karşılanabileceği çözümler ile yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

AÇIK ALANLAR İHALEYLE KİRAYA VERİLİYOR

İBB iştiraklerinden biri olarak kamuya ait bir birimde kamunun değerlerini dürüst, adil ve şeffaf hizmet ilkeleri ile yönettiklerini vurgulayan Özgür Soy, “Bu ilkelerden asla taviz vermeden, halka hesap vermek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir süre önce ‘İstanbul senin!’ diyerek başlamıştık çalışmaya. Madem ki İstanbul, İstanbullunun; bu kentte neler olup bittiğini bilmek, şeffaf bir kent yönetimi, açık iletişimden yana bir belediyecilik yaklaşımı da İstanbulluların en büyük hakkı. Bugün de işte tam bu nedenle; burada İstanbul’un metro alanlarını ticarete açtığımızı duyurmak, anlatmak, gelin siz de katılın demek için sizlerle bir araya geldik. Metro ticari alanlarını, herkese açık ihaleyle kiraya veriyoruz. Duymayan kalmasın! Metrolar, 2,5 milyonu aşkın yolcusu ve açılacak 132 mağazası ile marka ve girişimcileri bekliyor” diye konuştu.

“GELİR İSTANBUL’UN KASASINA GİRECEK”

Daha önce metrolarda belirlenen ticari alanın 80 mağazanın yer aldığı 1.900 metrekare alan ile sınırlı olduğuna dikkat çeken Özgür Soy, şu bilgileri verdi:

“Mevcut ticari alanların yüzde 30’u 7 yıldır boş bir şekilde duruyordu. Bu da İstanbul için büyük gelir kaybı anlamına geliyor. Yeni dönemle beraber İBB, ticari alanlar ihalesini açtı. Metro İstanbul olarak hem yolcu deneyimini iyileştirecek hem de bu alanları en iyi yönetebilecek kurum olarak ticari alanların yönetimini üstlendik. Yeni ticari alanlarımızı, yolcu akışlarını engellemeyecek aynı zamanda yolculuk deneyimini zenginleştirecek şekilde planladık. Hedefimiz bu alanlarda en doğru işletmecileri bulmak, 132 mağaza ve otomatları 3 ay sonunda hayata geçirmek. Buradan elde edilen gelir yine İstanbullu için kullanılacak. Yani bu gelir İstanbul’un kasasına girecek. Tek amacımız gelir elde etmek değil elbette, İstanbullunun yaşam kalitesini yükseltmek, yolcularımızın günlük hızlarına, koşturmalarına eş hızda hizmet edebilecek yeni alanlar yaratmak.”

METROYA SIFIR DAKİKA

Metro alanlarında mağaza açmanın büyük küçük fark etmeksizin her işletme için karlı bir yatırım olacağını belirten Özgür Soy, “İstasyonlarımız, en kalabalık alışveriş merkezlerinden bile daha yoğun trafiğe sahip. Örneğin, Gayrettepe istasyonumuzdan günde 20 bine yakın insan geçiyor. Ticari alanlarımız ile girişimcilere, haftanın 7 günü 18 saat boyunca hizmet veren, hatta gece metrosu günlerinde 24 saat açık, pandemi sürecinde bile hiç kapanmayan metro istasyonlarımızda mağaza açma fırsatı sunuyoruz. Üstelik bu mağazalar metroya sıfır dakika mesafede. Zincir mağazalardan butik işletmelere kadar geniş bir yelpazede her marka ve girişimci açısından karlı bir yatırım olacağını düşünüyoruz. İlk olarak 14 Temmuz’da otomat ihalesinin açık arttırması yapılacak, arkasından ise 4 Ağustos’ta ilk ticari alanlar ihalemiz sonuçlanacak” şeklinde konuştu.

“BETON DÖKMEDEN ALIŞVERİŞ ALANI OLUŞTURACAĞIZ”

Raylı sistemlerin en çevreci ulaşım türü olduğunu hatırlatan Genel Müdür Soy, “Gelecek nesillere rahat nefes alabilecekleri bir İstanbul bırakmak için trafikten araç çekmenin yanı sıra betonlaşmanın da önüne geçmek gerekiyor. Bu kapsamda metro alanlarımızı ticarete açarak koca koca alanlara beton döküp yüksek binalar yapmadan, yerin altında mevcut alanlarımızda bir alışveriş merkezi oluşturuyoruz. ‘Adil, Yeşil, Yaratıcı Kent’ değerlerimizi tam anlamıyla karşılayan bu proje İstanbul’umuza hayırlı olsun” dedi.

“BÜYÜK KÜÇÜK HER İŞLETME İÇİN KÂRLI BİR YATIRIM OLACAK”

Metro İstanbul İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun da, İstanbul’a çok önemli bir değer katmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek ticari alanlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“İlk ihalemiz otomatlarla ilgili. İhale sürecimiz başladı ve 14 Temmuz’da sonuçlanacak. 3 otomat bölgemiz var. İkisi Avrupa, biri Anadolu Yakası’nda yer alan bu bölgelerde 279 adet otomat noktası belirledik. Bu noktaları belirlerken operasyonun sürdürülebilir olmasına özen gösterdik ve yolcularımızın en iyi hizmeti alabilmesini hedefledik. Bu nedenle daha önceden otomat işletmeciliği yapan firmalara odaklandık. Bunun dışında yüksek hizmet kalitesini sağlamak için otomatların sürekli çalışır durumda olmasını, ürünlerin kalitesi ve stok seviyesini sözleşmede belirlenen şartlar ile garanti altına alıyoruz.”

İLK MAĞAZA İHALESİ 4 AĞUSTOS’TA

Ticari alanlarla ilgili ilk ihale 4 Ağustos’ta sonuçlanacak. Bu ihale Mecidiyeköy, Kartal ve Üsküdar istasyonlarındaki toplam 5 ticari alanı kapsayacak. Bu üç istasyonunun toplam günlük yolcu sayısı ortalama 115 bin, bu istasyonlardaki ticari alan büyüklüğü ise 840 metrekare. Bu alanları büyüklükleri nedeniyle farklı değerlendirildi ve iş ortaklarının organize perakende firmalarından olmasını hedefleniyor.

Üçüncü ihale ise M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve teleferik hatlarında 127 mağazanın yer aldığı 48 gruptan oluşan alanları kapsıyor. Kategoriler, yolcu istekleri analizi, sektör duayenleri ile görüşerek ve METRO İSTANBUL’un veri ile deneyimlerinden yararlanarak belirlendi. 3’lü, 4’lü ve 5’li alandan oluşan bu mağaza grupları; ürün kategorisi, yolcu yoğunluğu ve ciro potansiyeline göre oluşturuldu.

OTOMATLAR İÇİN 12 TEMMUZ’DA TEKLİF TOPLANACAK

Son olarak bağımsız tekil ticari alanları kapsayan 4. ihale süreci olacak. Günde 3 buçuk milyon yolcu hareketinin gerçekleştiği M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve T1 hatlarımızda yer alacak olan bu alanların girişimciler için çok cazip olacağı düşünülüyor. Tüm bu alanların dışında çarşı kimliğine sahip konseptler üzerinde de çalışılıyor. Metrolar, İstanbulluları hem sanatsal faaliyetlerle buluşturacak hem de İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayacak.