Mesir macununun mucidi ünlü hekim Merkezefendi adına düzenlenen 19’uncu Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başlıyor. Şölen havasında gerçekleştirilecek festivalde binlerce vatandaşa havadan mesir macunu saçılacak.



Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan Zeytinburnu Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, 30 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da Merkezefendi Camii yanında gerçekleştirilecek Mesir Macunu Şöleni ve Geleneksel Tıpta Hamam Sergisi ile başlıyor. Havadan mesir macununun saçılacağı festivalde binlerce kişiye 41 çeşit baharattan hazırlanan, birçok hastalığa şifa olduğu bilinen ve tamamlayıcı (Geleneksel) tıbbın ilacı olarak kabul görmüş mesir macunu dağıtılacak.



İMERA, ORHAN HAKALMAZ VE ESAT KABAKLI KONSERİ



İmera’nın açılış konseriyle başlayacak olan festivalde Orhan Hakalmaz, Esat Kabaklı, Bekir Ünlüataer, Zekeriya Ünlü ve Sıra Gecesi Grubu, Burhan Şaban, Göksel Baktagir, Eda Karaytuğ gibi sevilen sanatçılar da sahne alacak. Gençlerin konserlere doyacağı festivalde çocuklar için gün boyu illüzyon, akrobasi ve jonglör gösterisi yapılacak. Çocuk programlarının sevilen ismi Hüseyin Goncagül’ün birbirinden farklı şovlarıyla eğlenecek olan çocuklar Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca “Ye Kürküm Ye”, Keloğlan “Hayırcı Baba”, İbişle İnteraktif ve Orta Oyunu “Tuzsuz Deli Bekir” gibi ücretsiz açık hava tiyatro oyunlarıyla da keyifli dakikalar geçirecek.



Dokuz gün sürecek festivalde, her gün saat 14.00’da Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Meryem Ana Rum Manastırı, Merkezefendi Kabristanı ve Külliyesi, Mimar Sinan’ın inşa ettiği Merkezefendi Hamamı ve Topkapı Surları gibi Zeytinburnu’nun tarihi ve mistik mekanları, otobüslerle düzenlenecek ücretsiz Kültür Gezileri ile tanıtılacak. Her gün farklı bir etkinliğin yer alacağı festivalde ayrıca Şeyh Çelebi’nin eserlerini bestelediği tarihi mekanlardan biri olan Nağmedar’da, sanatseverleri kanun, ut ve kemane eşliğinde icra edilen Türk sanat ve tasavvuf müziği dinletisi bekleyecek. Dinleti eşliğinde yudumlanan çaylar ise belediyenin ikramı olacak.



YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI



Her gün yüzde yüz doğal şerbet ikramının yapılacağı Merkezefendi'deki festival alanına gelmek isteyen vatandaşlar, akşam saat 18.00’da 15 Temmuz Meydanı’ndan Merkezefendi’ye kalkan ücretsiz servislerden yararlanabilecek. 7'den 70'e herkesin katılabileceği festivalde 4 Temmuz Çarşamba günü ise saat 14.00’da ev hanımlarının maharetlerini döktüreceği altın ödüllü “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlenecek. 5 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da bu kez İstanbul Bilim, Sanat, Kültür ve Eğitim Derneği Sema Topluluğu, Yenikapı Mevlevihanesi’nde izleyicilere unutamayacakları Sema Ayin-i Şerifi düzenleyecek. Aynı günün akşamı saat 20.30’da ise festival alanında ünlü hekim Merkezefendi’yi Anma Gecesi düzenlenecek. Merkezefendi’nin anılacağı gecede Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Habib Deveci, İshak Danış ve Ömer Özgil gibi Kurra Hafızlar dinleyenlere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verecek.



SAĞLIKLI YAŞAM ÜZERİNE SEMİNER VE ATÖLYELER



6 ve 7 Temmuz günleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yenikapı Mevlevihanesi’nde Sağlık Tarihi ve Müzeciliği, akademisyenler tarafından çeşitli sempozyumlarla ele alınarak, sağlık konuları müzecilik tarihi üzerinden katılımcılara anlatılacak.



700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde ise dokuz gün boyunca Fermente Mutfak, Gıda Ormanı, Cilt Nem Maskeleri, Duyarlı Bahçe, Çiğ Pasta, Coğrafi İşaretler, Ekolojik Baskı, Şifalı Mantarlar, Üzümsü Meyveler, Doğada İlkyardım, Bostan Tasarımı, Gıda Katkıları ve Koruyucular, Koku Kutusu, Bağırsak Florası ve Beyin, Biyolojik veya Entomolojik Gözlem ve Şifalı Tuzlar gibi konular üzerine uygulamalı atölyeler düzenlenerek vatandaşlara sağlıklı yaşamın faydaları aktarılacak. Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde ayrıca çocuklar için Bitki Tualleri, Yaz Meyvelerinden Çiçekli Salata,Tangram, Kilden Gezegenler, Doğa Çantası, Bahçıvan Şapkası, Abeslang Yapboz ve Doğal Oyun Hamuru gibi atölyeler de düzenlenecek.